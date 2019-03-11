Bakan Dönmez, Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Etti

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in şehit Ömer Halisdemir
'in kabrine gelişiBakan Dönmez'in kabirde dua etmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıBakan Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in annesinin mezarında dua etmesi NİĞDE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde
'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu
beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.
Fatih Dönmez, Ömer Halisdemir, Güncel
Kaynak: AA