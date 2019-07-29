Bakan Dönmez: "Türkiye, bölgesinde güçlü tarihine yakışır bir ülke konumuna yükselecek"

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıTörene katılanlardan detaylarProje alanının havadan görüntüsüBakan Dönmez'in ve beraberindekilerin butona basmasıİnşaat alanından detaylar AKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu. (4)

Kaynak: AA