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Bakan Dönmez: "Türkiye, bölgesinde güçlü tarihine yakışır bir ülke konumuna yükselecek"

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Törene katılanlardan detaylar Proje alanının havadan görüntüsü Bakan Dönmez'in ve beraberindekilerin butona basması İnşaat alanından...

29.07.2019 18:11
Bakan Dönmez:
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Törene katılanlardan detaylar
Proje alanının havadan görüntüsü
Bakan Dönmez'in ve beraberindekilerin butona basması
İnşaat alanından detaylar AKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu. (4)

Fatih Dönmez, Tuz Gölü, Güncel

Kaynak: AA

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