Bakan Dönmez: "Türkiye'de Son İki Yılda 100 Milyar Dolarlık Doğal Kaynak Keşfedildi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Meclis'te bakanlık bütçesinin görüşmelerinde yaptığı açıklamada son iki yılda karadan ve havadan yapılan taramalar sonucunda yaklaşık değeri 100 milyar dolara ulaşan doğal kaynakların keşfedildiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu
'nda bakanlık bütçesinin görüşmelerinde bilgi veren Dönmez, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için aramalar yapıyoruz. Ama arama yetmiyor, bunu çıkarmak gerekiyor, dolayısıyla sondaj yapmak gerekiyor. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde Antalya
açıklarında ilk sondajı başlattık. İnşallah oradan 3-4 ay içerisinde sonuç almayı hedefliyoruz" dedi. Fatih sondaj gemisinin ardından ikinci sondaj gemisinin de hazır olduğunu açıklayan Dönmez, "Adını şimdi açıklamayayım. Adeta Akdeniz
kazan, biz kepçe arıyoruz karış karış. Dua edin bulalım. Denizde nereyi arıyorsak karada da arayacağız. Havadan da aramalarımızı yapıyoruz. İki uçağımız şu anda Türkiye
genelinde yüzde 75 aramasını tamamladı. Yeraltı kaynaklarında bulduğumuz önemli keşifler var. Yaklaşık tutarı 100 milyar dolar. Sırf son iki yılda arama çalışmalarından elde ettiğimiz keşifler sonrası" diye konuştu.
Doğalgazda depolama sonucunda artık kesinti yapılmadığını kaydeden Dönmez, "250 milyon metreküpü bir gram eksiltmeden geçtiğimiz yıl sisteme verdik. Hedefimiz toplam doğalgaz talebinin yüzde 20'si oranında depolama kapasitesini. İnşallah yıl sonunda Hakkari
'ye de doğalgazı götüreceğiz ve bununla birlikte 81 il de doğalgaza kavuşacak. An itibariyle ülke nüfusunun yüzde 70'i doğalgaza erişebilir durumda, yüzde 60'ı da fiilen kullanıyor" diye konuştu.
The post Bakan Dönmez: "Türkiye'de son iki yılda 100 milyar dolarlık doğal kaynak keşfedildi"
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Fatih Dönmez,Meclis Genel Kurulu,Türkiye
14 Aralık 2018 Cuma 09:18