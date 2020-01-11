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Bakan Dönmez: Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin altın üretiminin her geçen sene arttığını belirterek, "2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır" dedi.

11.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'nin altın üretimine ilişkin sevindiren açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, altın üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını ve her geçen yıl üretimin arttığını belirtti. Dönmez, 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretiminin 2018'de 27,1 tona, 2019'da ise bu rakamın 38 tona yükseldiğini söyledi.

Bakan Dönmez konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Altın madenciliği son yıllarda önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de 22,5 ton olan toplam altın üretimimiz 2018'de yüzde 20 artışla 27,1 tona, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 38 tona yükseldi. Bunun da bedeli 1,9 milyar dolardır."

ÇİNKONUN KULLANIM ALANI GENİŞLEDİ

Çinko içinde açıklamalarda bulunan Dönmez, "Bugün artık çinkonun kullanımı inşaat, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin çok ötesine geçmeye başladı. Geri dönüşüm oranı da yüksek bir metal. Savunma sanayinde, boru ve nakil hatlarının galvanizlenmesinde, otomotiv sektöründe çinkonun kullanımı mevcut" ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez: Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı

Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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