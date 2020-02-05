Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerjisi 3'e katlandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mottomuz; daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise; bağımsız enerji, güçlü Türkiye. 2000'li yılların başından bu yana toplam kurulu gücümüzü yaklaşık 3 kat artırdık. Bir başka deyişle büyüyen Türkiye'nin enerjisi 3'e katlandı" dedi.

Bakan Dönmez, Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenen, 'Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, enerji ihtiyacını karşılamak adına birçok adım attıklarını, atmaya da devam ettiklerini bildirdi. Kaynak çeşitliliğini artırmak ve arz güvenliğini sağlamak adına ulusal ve uluslararası projeleri büyük bir azim ve kararlılıkla hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Kurulu gücümüzü, kurulu güç içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerji payımızı ve yatırımlarımızı da istikrarlı bir şekilde yükseltiyoruz. Mottomuz; daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise; bağımsız enerji, güçlü Türkiye. Bu anlayışla, 2019 sonu itibarıyla kurulu gücümüzü 91 bin 300 megawatta yükselttik. 2000'li yılların başından bu yana toplam kurulu gücümüzü yaklaşık 3 kat artırdık. Bir başka deyişle büyüyen Türkiye'nin enerjisi üçe katlandı. 2000'lerde yetmeyen enerjisini yönetmeye çalışan bir Türkiye vardı, bugün ise fazla enerjisini yönetmeye çalışan bir Türkiye var. Aradan geçen süre zarfında gücümüz sağlamlaştı, enerji sektörümüz ayakları yere daha sağlam basar bir hale geldi" dedi.

'TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜNDE AVRUPA'DA 6'NCI'

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikalarında yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"2019 sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz 44 bin 767 megawatta ulaştı. Kurulu gücümüzün yüzde 49'unu yani neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. İnanıyorum ki bu oran yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarımızla daha da yükselecek ve bu konuda kendine özgü modeliyle, Türkiye örnek bir konuma gelecek. 2002'de 12 bin 241 megawatt olan hidrolik kurulu gücümüz 28 bin 500 megawatta, 28 megawatt olan biyokütle ve atık ısı gücümüz 1163 megawatta, 19 megawatt olan rüzgar gücümüz 7 bin 591 megawatta ve belki de en önemli kısım burası sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücümüz 5 bin 995 megawatta yükseldi. Bu artışlarla birlikte Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 13'üncü sıraya yerleşti. Son 10 yılda yenilenebilir kurulu güç ortalamamız yıllık yüzde 11, elektrik üretimimiz yıllık ortalama yüzde 10 artış gösterdi. Oldukça gerilerden başladığımız bu yarışta bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde ve elektrik üretiminde oldukça iyi bir noktaya geldik."

'İLK ENTEGRE RÜZGAR FABRİKASINI DEVREYE ALACAĞIZ'

YEKA ile birlikte artık yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim üssü olmaya aday olduklarını bildiren Bakan Dönmez, "Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve birikimi değere dönüştürüyoruz. Dünyanın güneşi 'Made in Türkiye' imzalı panellerle parlayacak. Dünyanın rüzgarı 'Made in Türkiye' imzalı rüzgar türbinleriyle enerjiye dönüşecek" ifadelerini kullandı.