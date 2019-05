Bakan Dönmez: "Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model yapacağız"

Kaynak: İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığımızı her zaman vurguladık. Bu yönde attığımız güçlü adımlarla Türkiye, yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı. Pek çok ülkede YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanabilmesi için geri dönüşler alıyoruz. Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilen Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihalenin ardından basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sonuçların tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'yi yenilenebilir enerjide öncü devlet konumuna getirmenin öneminden bahseden Dönmez, "İlkini yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz YEKA hem rüzgar hem de güneş santralleri ihalesinin bugün üçüncüsünü yaptık. YEKA RES 2 adlı ihalemiz bugün gerçekleşmiş oldu. Açık, şeffaf bir şekilde bu yarışmada yenilenebilir enerjideki güçlü adımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Değerlendirme komisyonumuz; Aydın, Muğla'nın her biri için 4, Balıkesir için 8, Çanakkale için 6 olmak üzere toplamda 22 başvuru dosyasını büyük bir titizlikle incelemişti. Her biri 250 megavat olmak üzere 4 bağlantı bölgemizde bugün yapılan yarışmayla birlikte bin megavatlık YEKA RES 2 için toplamda 9 ayrı firma yarıştı. Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük bir potansiyel ifade ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. 5 buçuk dolar/cent birim fiyatı üzerinden açık eksiltme suretiyle yaptığımız yarışmayı önde tamamlayan firmalar ve teklif ettiği birim fiyatları şu şekilde oluştu. Aydın bağlantı bölgesi için 4,56, Çanakkale bağlantı bölgesi için 3,67 dolar/cent fiyatıyla Enerjisa Üretim Santrali AŞ, Muğla bağlantı bölgesini 4,00 dolar/cent, Balıkesir bağlantı bölgesini 3,53 dola/cent fiyatla Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Şirketi önde tamamlamıştır. Teknik olarak bugün yarışmalar sonuçlandı ama değerlendirme komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan ve gerekli onayları aldıktan sonra bu yarışmanın kazananını ilan edeceğiz. Firmalar yüzde 65'e varan yerlilik şartıyla üretilecek rüzgar tribünleriyle de yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim üssü olma hedefimize önemli bir katkı sağlamış olacaklar. Firmalar toplamda bu dört bölge için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Beraberinde vatandaşlarımıza da önemli miktarda istihdam sağlanmış olacak. Yapım süresi dahil 49 senelik lisans süresi ve 15 yıllık alım garantisi söz konusu. Rüzgar enerji santrallerinin ön lisans süresi 24 ay, inşaat süresi de 36 ay olarak belirlenmiş durumda. RES'lerin yıllık asgari 3 buçuk milyar kilovatsaat elektrik üretmesi söz konusu. Bu da yaklaşık 1 milyon 200 binlik hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağı anlamına gelmektedir. YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ülkesi ve yatırım açısından en cazip ülkesidir. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç; Türk enerji piyasasının ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğümüzü göstermiş oldu. Bugün 2000'li yılların başlarıyla kıyasladığımızda güneşte, rüzgarda, jeotermalde, hidroelektrikte yüzde 200'lere yaklaşan kurulu güç artışları oldu. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kurulu güç artışı zaten ürettiğimiz elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların artışıyla da ortaya koydu. 2019'un ilk 4 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesinde gerçekleşti. Toplam ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde 48'i de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş oldu. Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığımızı her zaman vurguladık. Bu yönde attığımız güçlü adımlarla Türkiye, yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı. Pek çok ülkede YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanabilmesi için geri dönüşler alıyoruz. Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var; daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir diyerek çıktığımız bu yolda bütün köşe taşlarını tek tek yerine koyarak ilerliyoruz. Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.Bu sene içerisinde güneşle ilgili projelerin olduğunu sözlerine ekleyen Dönmez, "Şu anda güneşle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda farklı bir model üzerinde çalışıyoruz. Daha küçük ölçekte doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40'ar, 50'şer megavatlık mini YEKA planlıyoruz. Onun da takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız" şeklinde konuştu.Bakan Dönmez, konuşmasının ardından ihaleye katılan firmaları tebrik ederek, başarılar diledi. - ANKARA Ekonomi