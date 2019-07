Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin, bugün temeli atılan genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma törenine katılmak için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Dönmez, daha sonra Sultanhanı ilçesi yakınlarında doğal gaz depolama tesisine geçerek temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada 2000'li yılların başında her yıl kış aylarında doğal gaz nedeniyle sancılı dönemler yaşandığını hatırlattı. Artık o günlerin geride kaldığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi: Türkiye 2000'li yılların başına kadar her yıl kış mevsimi geldiğinde büyük sancılar çeken bir ülkeydi. Gelişmiş bir doğal gaz altyapısı olmadığı için vatandaşlarımız, sanayicilerimiz sürekli bir tedirginlik içindeydi. O gün olmayan enerjiyi yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi varken, bugün fazla enerjisini yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi var. O günlerde televizyonlarda, gazetelerde, sürekli 'Türkiye'nin doğal gazı bitti, bu kış soğuk geçecek' gibi haberleri herhalde hatırlıyorsunuz. Son yıllarda devreye alınan doğal gaz altyapısı sayesinde ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme 300 milyon metreküp doğal gaz veren altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkartacağız."Bu kış doğal gaz kullanımında rekora ulaşıldığını belirten Bakan Dönmez, "Bu kış biliyorsunuz, doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük çekişlerde. Ancak bu rekor artışı yaptığımız yatırımlar sayesinde hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık" dedi. Bakan Dönmez, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle de 81 ilin tamamına doğal gazın ulaştığını kaydetti.'DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTESİ 5,4 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK'Bakan Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti. Bakan Dönmez, "Tuz Gölü, tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kavern (suni mağara) ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak. 2011 yılında başladığımız 1,2 milyar metreküp kapasiteli ilk 12 kavernanın yapım inşası da devam ediyor. Projenin bir kısmını tamamladık ve ilk gaz dolumu 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaray'da yapmıştık. Bugün 680 milyon metreküp depolama ve 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle tesisimiz hali hazırda, işletmeye hazırdır. Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da projenin ilk kısmını, 12 kavernanın tamamını işletmeye almış olacağız. Böylelikle toplam 1,2 milyar metreküpe ulaşmış olacağız"diye konuştu.Bakan Dönmez, tesisin kapasite bakımında da dünyanın en büyüğü olacağını ifade etti. Projenin tamamının 2023 yılında bitmesini planladıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Finansmanın tamamı Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılıyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı faaliyetlerine karşı, yaptığı tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de, bugün burada verilmiş olacak. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyeceğiz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" dedi. DOĞU AKDENİZ'DE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ Bakan Dönmez, şöyle konuştu:"'Doğu Akdeniz sadece bizim bakanlığımızın ya da ilgili bakanlıkların meselesi değildir. Bu mesele topyekün 82 milyonun meselesidir, bir memleket meselesidir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlara karşı, Türkiye'nin var oluş mücadelesidir. Gün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Yarın 'elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir' diyenlerindir."Türkiye'ye rağmen adım atmaya çalışanların her zaman dik durduklarını belirten Bakan Dönmez, "Bu güç ve inanç sayesinde ne Doğu Akdeniz'de, ne de doğruluğuna inandığımız başka konuda asla geri adım atmayacağız." dedi.Bakan Dönmez, Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama projesi tamamlandığı toplamda 11 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacağını belirtti. Dönmez, " Bir hedef koymuştuk, 2023 yılında, yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depolamak. İnşallah mevcut projelerimizle birlikte yeni yatırımlarımızla bu hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır. Hatta hedefimizin üzerine de çıkacağına inanıyorum." dedi.Bakan Dönmez, tesisin kendi elektriğinin yüzde 60'nın da yapılacak güneş enerji santralinden karşılanacağını ve 2021 yılında devreye alınacağını kaydetti. FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTTI Tuz Gölü'nün, en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014'ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016'larda 10 bin olan sayı, bugün 13 binin üzerine ulaştı. Ayrıca sahadaki ağaçlandırma projesi kapsamında 2 bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. Ekim ve kasım döneminde dikilecek 5 bin 500 ağacın dikimiyle bu sayıyı 8 bine çıkartacağız" dedi. Konuşmanın ardından genişletme projesinin temeli atıldı.