Bakan Dönmez uyardı: "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biliyorsunuz enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım, hatta kiralama yapılamayacak. 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan yeni binalar ruhsat alamıyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" dedi.



Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konferans salonunda 2'ncisi düzenlenen Enerji Tüketici Zirvesi'nde konuştu. Dönmez, son üç yılda yerli ve yenilenebilir kaynağın sisteme dahil edilmesi alanında önemli adımlar attıklarına işaret ederek, yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini yüzde 62'ye yükselttiklerini belirtti. Önümüzdeki 30-40 yıl boyunca elektrik talebinin sürekli artacağını söyleyen Dönmez, "Biliyoruz ki yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz. Bağımsız bir enerji sektörü olmadan da maliyetleri istediğimiz noktalara getirmemiz çok zor. Burada kamu ve özel sektör olarak ciddi bir yatırım sürecindeyiz. Fakat bizim için önemli bir nokta da enerjide bağımsızlığın mümkün olduğunca tabana yayılması" diye konuştu.



Tüketicilerin enerjide daha aktif olmasını istediklerini vurgulayan Dönmez, "Bu durum, gelirin eşitlikçi dağılımı için de çok önemli. Bu sebeple çatı ve cephelerden güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs tarihinden itibaren sanayi tesislerimizden toplam 610 MW'lık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 MW üretim için bin 188 başvuru aldık" şeklinde konuştu.



Halen akkor flaman kullanan tüketicilere uyarıda bulunan Dönmez, "Akkor flaman yerine LED yani tasarruflu lambalara geçmenin sizin yıllık getirisi 100 TL. Aynı şekilde 1 derece düşük sıcaklıkta kombinizi çalıştırmanın da 120 TL yıllık getirisi var. Akıllı termostatlarla yıllık 500 TL'ye varan rakamlar cebimizde kalabilir" ifadelerini kullandı.



Bakan Dönmez, binalarda en önemli hususlardan birinin de enerji kimlik belgesi olduğunun altını çizerek, "Biliyorsunuz enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım, hatta kiralama yapılamayacak. 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan yeni binalar ruhsat alamıyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" açıklamasında bulundu.



Elektriğini yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife sunacaklarının müjdesini veren Dönmez, tarifeyle elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak isteyen birey ve şirketlerin bu hizmete rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.



Yerli otomobil konusuna da değinen Dönmez, "Özellikle bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşecek. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin



bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Zirveye Bakan Dönmez'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüketici birlikleri gibi paydaşlardan çok sayıda üst düzey yönetici ve uzman katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA