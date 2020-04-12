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Bakan Dönmez, yasağa rağmen çalışmak zorunda olanları unutmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

12.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:50
Bakan Dönmez, yasağa rağmen çalışmak zorunda olanları unutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde mesleklerinden dolayı çalışmak zorunda olan enerji sektörü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren 48 saat süreyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar da belirlendi. Bu belirleme kapsamında istisna durumda olan sağlık personelinin yanı sıra Bakan Dönmez, enerji sektöründe çalışanları da unutmayarak bir paylaşımda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken, enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"VARLIĞINLA HEP DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, "Kısa bir süre için yan yana olamasak da birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de hep birlikte geride bırakacağız. Ülkemizin enerjisi hiç bitmesin diye görevinin başında olan tüm kahramanlarımıza minnet ve sevgiyle" ifadeleriyle özel bir video hazırlanarak, "Gece gündüze döner, karanlık aydınlığa. Kimse varmaz farkına. Bir çift gözün sevgisiyle düşersin yollara. Sevdiğin hayatlardan çok uzaklarda. Dağları, tepeleri bırakırsın ardında aldırmadan hiçbir zorluğa. Nefes olursun enerjinle başka hayatlara. Milyonların hayatına dokunursun enerjinle. Fedakarlığın ümit olur milyonlarca yüreğe. Bir annenin sımsıcak teşekkürü, bir babanın içten selamı ya da bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir gururun. Biliyorum, buradasın. Bütün enerjinle her zaman yanı başımdasın. Hayatı evlere sığdırmak, canımıza can katmak için bizimlesin. Bizim için, sevdiklerimiz için her gün görevinin başındasın. İnanıyoruz birlikte saracağız bütün yaraları, hep birlikte aşacağız bütün zorlukları. Enerjimiz hiç bitmesin diye sen hep buradasın. Varlığınla hep daha güçlüyüz. İyi ki varsın" mesajı verildi.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Dönmez, Twitter, Güncel
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