Bakan Dönmez: Yerli otomobil gururumuz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez'in yanı sıra programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve partililer katıldı.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmaları hakkında bilgi verirken, farklı odaklardan da anlamsız itirazları olduğunu söyledi. Akdeniz'de oyun dışı bırakmaya çalışıldıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz'de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz. Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça belirttiği gibi 'ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız'. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlayacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz'i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

Türkiye'yi enerjinin merkezi yapmak adına da birçok önemli adım attıklarını ifade eden Dönmez, bölgede Türkiye'nin dışında kaldığı hiçbir uluslararası projenin olmadığını ifade ederek, "Daha bir ay önce TANAP'ı tamamladık ve Avrupa'ya bağladık. Dile kolay Türkiye'mizi tam 1850 kilometre doğal gaz boru hattıyla doğusundan batısına kat ettik. TANAP'ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye'nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP'ı rekorlar kırarak tamamladık. Biz de Avrupa'ya gaz vermek için onları bekliyoruz" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ AKIL, BATI AKLINI GERİDE BIRAKTI'

Bakan Dönmez, bugün tanıtılan yerli ilk elektrikli otomobilden bahsederek, Türkiye'nin gururu olacağını söyledi. 1961'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i hatırlatan Dönmez, "Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında 'Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk' diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Kısacası yerli ve milli akıl batı aklını geride bıraktı. Çalışmalarımızla yerli otomobilin elektriği de yerli olacak. Hedefimiz, amacımız budur. Bu hedefe de ulaşacağımızdan eminiz. 2030 itibariyle elektrikli araç sayısının dünyada 130 ila 250 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de de 2030'da 1 ila 2,5 milyon elektrikli araç trafikte olacak. 2,5 milyon elektrikli araç, 25 bin adeti 50 kW ve üzeri hızlı şarj olmak üzere, evde, işyerinde ve halka açık alanlarda uygulanabilecek beş farklı şarj seçeneği ile 1 milyon adet şarj noktasının dağıtım şebekesine etkisini de değerlendiriyoruz. Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor" dedi.

'KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'U KURTARMA PROJESİDİR'

Tartışması süren Kanal İstanbul projesine de değinen Bakan Dönmez, kanalın İstanbul boğazını korumak ve yeni nesillere miras bırakmak amacıyla yapılacağını söyledi. Dönmez, "Kanal İstanbul, dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan İstanbul Boğazını korumak ve yeni nesillere miras bırakmak için ortaya çıktı. Projenin amaçlarından birisi de bu tarihi şehri, kültürel ve doğal mirası korumak, bu mirasa sahip çıkmaktır. Boğaz trafiğine sayılarla baktığımızda ise İstanbul Boğazı'ndan son on yılda 89 bini petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlike madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an büyük bir kaza olabilir. Bir sabah uyandığımızda masmavi denizin simsiyah olduğunu ya da tarihi yapıların harabe olduğunu görebiliriz. Bu riski hiç kimse göze alamaz. İstanbul'u kaybetmeyi hiçbir millet kabul edemez. Biz de edemeyiz. Bunun yanında Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin petrol üretimleri ve ihracatları da artıyor ve İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Üretim ve geçiş sayısı arttıkça risk de katlanıyor. Biz kazaları engellemek ve riski ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu nedenlerle Kanal İstanbul'u inşa edeceğiz. Kanal İstanbul, İstanbul'u kurtarma projesidir. Boğazı koruma çabasıdır. Tarihe ve geleceğe sahip çıkma azmidir. Biz boğazımızın düğümlenmesine asla izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.