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Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameramanlık hayaliyle kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı Milli Kütüphane'de ağırlayarak, kamera hediye etti.

25.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:50Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameramanlık hayaliyle kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı Milli Kütüphane'de ağırlayarak, kamera hediye etti.
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayali ile karton ve fon kağıtlarından kamera tasarladı. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü. Küçük öğrencinin kartondan kamerası Türkiye Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve yönetim kurulu üyeleri, okulunda ziyaret edip kamera eğitimi verdikleri Abdulselam'ı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte başlatılan proje kapsamında Ankara'ya davet etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmeni Hulusi Çakır ile birlikte Ankara'ya gelen Abdulselam'ı Milli Kütüphane'de ağırladı. Ersoy, Arslan'la yakından ilgilenerek, gerçek kamera hediye etti. Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile proje başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam ise, "Bu kamerayla ailemi, okulu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" ifadelerini kullandı.
Abdulselam, yeni kamerasıyla Bakan Ersoy'la röportaj da yaptı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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