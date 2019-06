BAKAN ERSOY 2 BİN 500 TAKSİCİYE 13 DALDA DAVRANIŞ VE TURİZM EĞİTİMİ VERİLECEK

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve tarihi yarımada ile Sultanahmet bölgesinde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 taksiciye 'davranış ve turizm eğitimi' verileceğini açıkladı. Ersoy, "Taksicilere 13 farklı dalda eğitim verilecek. Davranış, tarih, kültür ve turizm konuları ile acil duruma müdahaleden tutun da kendilerini geliştirecek farklı dalda bu hizmet verilmiş olacak. Eğitimlerde başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logosu da takılacak" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksiciler ile bir araya geldi. Eğitimin pilot olarak ilk uygulanacağı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasında gerçekleşen toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile taksiciler katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Nitelikli turistin, nitelikli personel ve nitelikli hizmet istediğini bunun yolunun da nitelikli personel eğitimiyle gerçekleşebileceğini belirten Ersoy, "Personel eğitimlerine önem vermeye, öncü olmaya çalışıyoruz. Turizm denilince İstanbul'un çok önemli bir yeri var. Türkiye'ye gelen her üç turistten biri İstanbul'dan giriş yapıyor. İstanbul'a giriş yapan turistin ağırlıklı bir bölümü de havalimanından giriş yapıyor. Bu anlamda taksicilerin eğitim konusunda pilot bölge olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtik." dedi."13 FARKLI DALDA EĞİTİM VERİLECEK"Eğitim talebinin taksicilerden geldiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, verilecek eğitim hakkında şunları söyledi:"Bu eğitim tek başına yapılmayacak. İlk etapta taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlanacak. Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına bu sistem bağlandı. Temmuz ayı sonunda tamamına bağlanmış olacak. Sonra eğitim ile ilgili bir çalışma başlayacak. Eğitim öncesi İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından taksiciler psikolojik tarama eğitiminden geçirilecek. Bu tarama tespitinden elde edilecek sonuçlara göre, taksici arkadaşları, belli bölümlere ayıracağız. Eğitimler 60 kişilik salonlarda başlayacak. Eğitim birkaç safhadan oluşuyor. Öncelikli olarak davranış ve turizm eğitimi alınacak. Bu eğitimde yaklaşık 13 farklı dalda eğitim verilecek. Davranış, tarih, kültür ve turizm konuları, acil duruma müdahaleden tutun da kendilerini geliştirecek farklı dalda bu hizmet verilmiş olacak. Bu eğitimler maalesef bir süre sonra unutuluyor. Bu eğitimlerin unutulmaması için de dijital ortama telefonlardaki aplikasyonlara yüklenecek. İstediğiniz zaman bunlara bakabileceksiniz. Belli sürelerde hatırlatmalar ve eğitim şekilleri bu aplikasyonlara gelecek.""BAŞARILI SÜRÜCÜLERİN TAKSİLERİNE 'TURİZM DOSTU' LOGOLAR TAKILACAK"Bakan Ersoy, "Bu eğitimden sonra bir değerlendirme sonucu olacak. Başarılı olan arkadaşlara, bunların sertifikasyonu verilecek. Bu sertifikasyon hem toplu taşıma sürücü belgenize not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logoları takılacak" dedi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin girişimleriyle gönüllülük esasıyla başlatılan uygulamanın, bakanlık başta olmak üzere İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle mecbur hale getirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Ersoy, bu konuda gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti."BU EĞİTİM, İLK ETAPTA YAKLAŞIK 2 BİN 500 TAKSİCİYİ KAPSIYOR"Uygulama alanı hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, "İlk olarak turizm ağırlıklı nokta olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtik. Sonra Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerine de bu eğitim verilecek. Üçüncü aşamada ise tarihi yarımada yani Sultanahmet bölgesindeki taksicilere bu eğitim verilecek. Buradaki eğitimleri İGA veriyor. Tarihi yarımada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Taksicilerin rahat ulaşabileceği noktalarda birkaç okulu bize tahsis etmeleri, yaz boyunca bu eğitimleri hızlı bir şekilde verebilmemiz için. Bu eğitim, ilk etapta yaklaşık 2 bin 500 taksiciyi kapsıyor. Bu eğitimin sonuçlarına göre de bakanlık olarak hem finansal hem koordinasyon katkısında bulunmaya devam edeceğiz. Paydaşlar, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul Havalimanı yönetimi İGA, Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, özellikler eğitimler konusunda İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ve ilgili ilçe belediyeleri bu organizasyonun paydaşları olarak yer alacaklar." dedi.YOLCU MEMNUNİYETİ İÇİN APLİKASYONTaksilerde ilk etapta İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak aplikasyondan da bahseden Bakan Ersoy, "Yolcu taksiye bindiği zaman gideceği yerin ismini giriyor. Ekranda alternatif güzergahlar ve fiyatlandırmaları, varsa paralı geçiş güzergahları gözükecek. Yolcu hangi yollardan gidebileceğini seçebilecek. Taksi ve müşteri memnuniyeti açısından çok önemli. İnşallah turizm ve İstanbul halkı açısından faydalı bir uygulama olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Fahrettin Can da bu eğitimlerin yaygınlaşması ve yolcu aplikasyonunun hayata geçirilmesiyle birlikte yolcu memnuniyetinin artacağını kaydederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Toplantının ardından Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile birlikte durakta bulunan bir taksiye binerek VIP Salonuna gitti.