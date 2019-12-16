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Bakan Ersoy: "2023 Türkiye hedefleriyle birlikte Kıbrıs'ın da turizm açısından hedeflerine ulaşması...

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "2023 Türkiye hedefleriyle birlikte Kıbrıs'ın da turizm açısından hedeflerine ulaşması için biz de elimizden geleni gerçekleştireceğiz" dedi.

16.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:07Bakan Ersoy:
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "2023 hedefleriyle birlikte 'ın da turizm açısından hedeflerine ulaşması için biz de elimizden geleni gerçekleştireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Ersin Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) 62. Ofisinin açıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, "TİKA ilk faaliyetini de gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için çok güzel bir tanıtım filmi çektiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2020 itibariyle İngiltere'den başlamak üzere bu tanıtım filmini yurt dışı pazarlarında kullanacağız ve Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin tanıtım açısından Türkiye olarak desteklemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Tanıtım filmi için geniş bütçe ayrıldığını kaydeden Ersoy, başarılı olunması durumunda filmin daha fazla ülkeye yayılacağını belirtti. Bakan Ersoy, "2023 Türkiye hedefleriyle birlikte Kıbrıs'ın da turizm açısından hedeflerine ulaşması için biz de elimizden geleni gerçekleştireceğiz" dedi.

Yavru vatanda hedef 2 milyon turist

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise ziyaretten ötürü Bakan Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, "Kültür olarak baktığımızda geçmişimize, burada Osmanlı eserleri ve milletimizin çok önem verdiği birtakım değerlerimizin olduğunu, dolayısıyla TİKA'nın bunlara el atabileceğini, mesela bir Lefke'de Osmanlı evini tekrar toplama ve turizme kazandırılması için sizlerin yapacağı katkıları çok önemsemekteyim" ifadelerini kullandı.

Turizmin KKTC için en önemli sektör olduğunu belirterek yeni hedefin 2 milyon turist olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, "Rakamlar gittikçe artıyor ama yeni hedefimiz 2 milyondan bahsediyoruz. Yılda 2 milyondan. Evet iddialı bir hedeftir ama imkansız da değildir" dedi.

Türkiye'de bulunan vatandaşlara da seslenen Başbakan Tatar, "KKTC, öz vatanımız Doğu Akdeniz'de çok önemli bir nokta ve her Türk vatandaşının buraya gelip burayı ziyaret etmesi bana göre çok yerinde olacaktır" diye konuştu.

Son zamanlarda yapılan yatırımların nitelikli turizm kapsamında yapıldığına vurgu yapan Bakan Ersoy, "Havalimanınızda da bir yenilenme söz konusu. Turizm altyapısıyla ilgili gerekli sorunları tamamı çözülmüş durumda. Artık Kıbrıs yoğun turizm almaya hazır bir hale geldi" dedi.

Ersoy, hedeflerinin Kuzey Kıbrıs'taki Türk varlığı konusunda tüm dünyada farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirerek, "Buradaki hedefimiz de Kuzey Kıbrıs'taki Türk varlığının farkındalığının Avrupa'da, yurt dışında sağlanması" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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