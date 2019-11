Bakan ersoy 38. uluslararası istanbul kitap fuarı'nın açılışını yaptı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38. kez kapılarını açtı. Fuar öncesi açılış töreni düzenlendi. 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen fuarın açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, TÜYAP Kültür Fuarları Danışmanı Doğan Hızlan, 38. İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Adnan Özyalçıner ve 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Sanatçısı Mevlüt Akyıldız katıldı. Törendeki konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Vali Yerlikaya, Fuar alanını gezerek yayıncılar ile sohbet etti.

"AVRUPA'NIN OKURA ULAŞAN EN BÜYÜK FUARI"

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "38'inci kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ülkemizdeki yüz binlerce okura, yazarlarla ve eserleriyle buluşmaları için fırsat sunan bu fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yayınevi ve telif ajansı temsilcilerini de bir araya getirmektedir. Bu vesileyle, yarım milyona yakın ziyaretçisi ile Avrupa'nın okura ulaşan en büyük fuarı olan bu büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştiren TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım'a ve Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"YERLİ VE YABANCI 800'ÜN ÜZERİNDE YAYINEVİ VE STK"

Bu yıl fuara yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ve STK'nın katılımını önemli bir veri olarak değerlendirdiğini dile getiren Ersoy, "Bu yıl 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' teması ile projelendirilen fuara, yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılmasını, ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat alanında yol aldığı mesafenin büyüklüğünü gösteren, önemli bir veri olarak değerlendiriyorum. Bakanlık olarak, burada yaptığımız gibi, yurt içinde düzenlenen uluslararası kitap fuarlarına da katılım sağlayarak, Türk yayıncılar ile uluslararası yayınevlerini bir araya getirmekte ve ülkemizdeki uluslararası fuarların etkinliğinin artmasına katkıda bulunmaktayız. Bu çerçevede, Avusturya, İtalya, Kuzey Makedonya, İran, Meksika, Gürcistan, Ürdün ve Rusya'dan, Bakanlığımızca davet edilen ve her biri ülkelerinin önde gelen yayınevlerinin üst düzey yöneticileri olan, 9 yabancı temsilci de bu fuara iştirak etmektedir. Buradan kendilerine hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. Tüm kitapseverleri ve yayımcıları da standımıza davet ediyorum" diye konuştu.

"HER GEÇEN YIL ÜRETİLEN KİTAP ADEDİ ARTIYOR"

Ersoy, "Gerek Bakanlığımızın çalışmaları, gerekse de özel sektör olarak siz değerli yayımcılarımızın başarılı projeleri sayesinde, ülkemizde üretilen kitap adedi, başlık sayısı ve yayımcılık pazarının büyüklüğü, her geçen yıl artmaktadır. ISBN Türkiye Ajansı verilerine bakıldığında, 2018 yılında 67 bin 135 esere ISBN tahsis edildiği görülmektedir. 2018 yılında derlenen eser sayısı ise 70 bin 803 olmuştur. 2000 yılında bu sayının 12 bin 580 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde okuma kültürünün gelişimi ve okumaya yönelik talepteki artışın boyutları ortaya çıkmaktadır. Yayımcılığın mesleki standartlarının oluşturulması, yükseltilmesi ve sektörün yapısal problemleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İlgili meslek örgütleri ve sektör kuruluşları ile kamu kurumları ile dağıtım başta olmak üzere birçok sektörel sorunun çözümüne yönelik istişari çalışmalar somut tedbirlere dönüştürülmek üzere devam ettirilmektedir" dedi.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE KOMPLEKSİ OLUYOR

Ersoy şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca sektör kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da pozitif yaklaşımı ve büyük destekleriyle kitapta KDV oranı sıfırlanmış ve yayımcılarımızın KDV alacaklarının ödenmesi süreçleri hızlandırılmıştır. Bu gelişmelerin yayımcılık sektöründe memnuniyetle karşılanması ve sektöre canlılık katması bizleri de mutlu etmektedir. Hem ülkemizin kültürel kalkınmasına katkıda bulunulması hem de yayımcılık sektörünün daha da canlandırılması için okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yakında resmi açılışı planlanan Kütüphane ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba ve kütüphaneye dair bakışı bizim için önemli bir yol göstericidir. Bu örnekten hareketle İstanbul'umuza, Eyüp'te ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birini kazandırıyoruz. Rami Kışlasının restorasyon ve renovasyonunu tamamlayıp, gerekli projelendirmeleri yaparak, ecdadımızın emaneti olan bu muhteşem yapıyı bir kütüphane kompleksi olarak hizmete alacağız. Geniş bir koleksiyonu barındıracak ölçüde fiziki kapasiteye sahip olacak olan Rami Kütüphanesi, birçok farklı kütüphane türünü, kitap şifahanesi, cilt atölyelerini, okuma salonlarını, müzeleri, sosyal ve kültürel donatıları içeren bir kütüphaneler kütüphanesi olarak planlanmaktadır. Kütüphanecilik alanında farklı çalışmaları da adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk müstakil bebek kütüphanesini Tokat'ta, ilk havalimanı kütüphanesini İstanbul Havalimanı'nda ve ilk gar kütüphanesini de Konya'da hizmete açtık"

VALİ YERLİKAYA: BU YIL 1 MİLYON, ÖNÜMÜZDEKİ YIL 1,5 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞALIM"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Kitap bizim medeniyetimizin nesiller boyu aktarıldığı en önemli arkadaş. Bugün az önce kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi, yayıncılar birliği başkanımızın güzel bir önerisi oldu 2022 ile ilgili. Büyükşehir Belediye başkanımız, İBB olarak biz varız dedi. Biz de müsaadeleri ile, Kültür ve Turizm Bakanımızın himmetleri, hükümetimizin de destekleri ile İstanbul şehri olarak, valisi, büyükşehir, 39 ilçe belediye başkanı, bütün meslek odaları, bütün STK'larımız, medyamız ve aziz hemşerilerimiz ile beraber simgesel de olsa 2022'ye talibiz ve el birliği ile, yürek birliği ile, akıl birliği ile bunu da dostlarımızın da gayretleri ve destekleri ile alacağımıza inanıyoruz ve artık bu 1 milyon ziyaretçi sayısını da aşmayı murat ediyoruz. Kendimizi biraz da kınıyoruz. 2 milyon 819 bin öğrencimiz var. 7 bin 60 milli eğitim özel ve kamu okulumuz var. Böyle büyük bir aileyiz ki bu rakam 198 bin öğretmenimizle beraber 3 milyon. 62 üniversitemiz var, 985 bin üniversite öğrencimiz var. 40 bin civarında da öğretim üyemiz var. 1 milyon da oradan 4 milyon. Eğer böyle bir sayı varsa İstanbul'da ve bu fuar uluslararası fuarsa ve 38 yıldan beri azim ve kararlılıkla devam ediyorsa, ziyaretçi trafiği, okur sever ve sanatsever katılımının 750 bin olmasını kabul etmiyoruz. İBB başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımız, hep beraber. İl Milli Eğitim olarak biz, yerel yönetimler ile beraber el birliği yapalım, gelin bu yıl 1 milyonu, önümüzdeki yıl da 1 buçuk milyonu ziyaretçi olarak aşalım istiyoruz" dedi.

FUAR ALANINI GEZDİLER

Konuşmaların ardından törenin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra fuar alanında bulunan stantları gezdiler.

Kaynak: DHA