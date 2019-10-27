Haberler » Güncel » Bakan Ersoy, Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

Bakan Ersoy, Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretinde kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

27.10.2019 17:00Bakan Ersoy, Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretinde kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ile Adıyaman ziyaretine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı incelemenin ardından diğer tarihi yerleri gezdi.
Nemrut Dağı'nın ardından Arsemia Ören yerinde bulunan heykelleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra Eski Kahta Kalesi'ne (Yeni Kale) çıktı.
Bakan Ersoy, 1800 yıldan beri ayakta durmayı başaran dünyanın tek kemerli nadir köprülerinden birisi olan Cendere Köprüsü'nün üzerinde yürüdü.
Cendere Köprüsü'yle ilgili detaylı bilgi alan Bakan Ersoy ardından sırasıyla Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent Nekrepol alanını gezdi. Ersoy, Perre Antik Kent sınırları içerisinde bulunan ve su akan Roma Çeşmesi'yle ilgili bilgi aldı.
Bakan Ersoy, Adıyaman Müze Müdürlüğü ziyaretinin ardından turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya gelecek.
(Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir/İHA)

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:40 Eğitim-Bir-Sen 12. Bölge Toplantısı
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...
19:34 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
19:32 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Müge Anlı'ya tepki: Tüm Zazalardan özür dilemeli
19:32 Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü
19:30 ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta: 83 - Fenerbahçe Beko: 64
27.10.2019 19:45:32