Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Programında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz, kadını erkeği, yaşlısı genci tek bir güç olarak Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşıp, aşma noktasına geldik. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşına gurur verici bir tabloyla ilerlemekte" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü olduğunu belirterek, bugün ve daima onu anmanın da ötesinde anlamak üzerine yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.Atatürk'ün karakterini şekillendiren ve onu dünya çapında bir lider olmaya götürenin cephelerle kitaplar arasında geçen zorlu hayatı olduğunu kaydeden Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti de bu idealist, ileri görüşlü ve samimi bir liderle, onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan, onunla omuz omuza yürüyen milletiyle şekillendi. Bir lider olarak en önemli özelliği ise düşünce ve planlarının merkezine ülkesini koymasıdır. Kurduğu cümlelerde özne kendisi değil, hep Türk halkıydı. İşgalin umutsuz günlerinde dahi, milletine inandı. Milli Mücadeleyi bu milletle birlikte başardığını her zaman ve her zeminde ifade etti. Çünkü en büyük gücün yediden yetmişe, kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle millet olduğuna inanan bir liderdi" şeklinde konuştu."En büyük gücümüz milletimiz, en büyük servetimiz gençlerimiz"Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:"Bugün de en büyük gücümüz milletimiz, en büyük servetimiz ise gençlerimiz. Donanımlı, idealleri olan, yarınlara güvenle bakabilen gençlerimiz. Biz, kadını erkeği, yaşlısı genci tek bir güç olarak Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşıp, aşma noktasına geldik. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşına gurur verici bir tabloyla ilerlemekte. Bu bakış açısıyla amacımız ve inancımız, Atatürk'ün sözleriyle şudur; 'Bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele, güçlü biçimde yürüyecektir.' Milli Mücadelenin önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.""Son yıllarda bilim, kültür, sanat ve eğitim hayatımızda çok ciddi ilerlemeler kaydettiğimizi büyük bir memnuniyetle görmekteyiz"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise konuşmasında, kuruluşunun 95. yıldönümünün sevinç ve gururla idrak edilen cumhuriyetin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve İstiklal Savaşı şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade etti.Örs, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki dış destekli hain işgal ve darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden, bölücü terör örgütüyle mücadelede ederken şehit düşen Mehmetçiklere, güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, cesur ve fedakar gazilere acil şifalar diledi.Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun kuruluş aşamalarına öncülük ettiğini belirten Örs, 1983'te kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun da söz konusu kurumları da içerisine alan yeni yapılanmasıyla 36 yıldır Türk tarihine, diline, kültürüne, sanatına ve eğitimine hizmet verdiğini anlattı.Kurumda özellikle son 6 yılda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Örs, "Ülkemizde üniversiteler dahil kamu kurumlarınca neşredilen bütün bilimsel ve kültürel yayınların yaklaşık yüzde 20'si sadece Yüksek Kuruma bağlı birimler tarafından yapılmıştır. Her 4 yılda bir icra edilen Türk Tarih Kongresi, Türk Dil Kurultayı, Atatürk Kongresi gibi büyük ölçekli kongre, kurultay ve sempozyumlarımız Türk kültür ve bilim hayatına son derece önemli katkılarda bulunmuşlardır. 2014 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanmasını teminen 2018 yılında inşasına başlanan Yüksek Kurum hizmet binası ümit ediyoruz ki 2019 yılı sonu itibariyle hizmet vermeye başlayacaktır" açıklamasında bulundu.Örs, şöyle konuştu:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak yolunda ortaya koyduğu maddi ve manevi hedeflerin hemen her alanda birer birer yakalandığını müşahede ettiğimiz şu günlerde bu kazanımların bilim, kültür ve sanat dünyamıza daha fazla oranda yansıyabilmesi için canla başla çalışmamız ve üretmemiz gerektiği ortadadır. Bütün eksiklerimize ve sorunlara rağmen son yıllarda bilim, kültür, sanat ve eğitim hayatımızda çok ciddi ilerlemeler kaydettiğimizi büyük bir memnuniyetle görmekteyiz."2012 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü görevinin yakın bir tarihte sona ereceğini de belirten Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ifade etti. - ANKARA