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Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:21 Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy yayımladığı mesajda, "Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından birini yeniden anarken, esasında aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek kazandığı, dünya tarihinde bağımsızlık adına verilmiş en şanlı mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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