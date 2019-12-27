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Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:25 Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını kutladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy yayımladığı mesajda, "Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından birini yeniden anarken, esasında aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek kazandığı, dünya tarihinde bağımsızlık adına verilmiş en şanlı mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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