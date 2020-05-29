Bakan Ersoy: "Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin İstanbul'u fethinden hemen sonra fethin simgesi olan Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor" dedi.

Bakan Ersoy:
29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin İstanbul'u fethinden hemen sonra fethin simgesi olan Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in yeni bir çağın kapılarını araladığı, İstanbul'un fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen ihya çalışmaları sona yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, fethin 567'nci yıl dönümünde cuma namazı öncesi Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde dua eden Bakan Ersoy, Gazi Osman Paşa Türbesi ile merhum Prof. Dr. Semavi Eyice'nin kabrini de ziyaret etti. Ayasofya Fatih Medresesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Ersoy, yeniden ihya ettiklerini kaydettiği bu tarihi yapıda uygulamaların artık son aşamaya geldiğini söyledi. Medresenin kendi dönemlerinde ihya edildiğine vurgu yapan Bakan Ersoy, Ayasofya'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da oldukça önemli miraslarından birisi olduğunu belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin İstanbul'u fethinden hemen sonra fethin simgesi olan Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, Fatih Medresesi, Ayasofya, Politika, Haber

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