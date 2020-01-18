Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ni anlattı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Atlas Pasajı'nın bulunduğu güzergahtan geçerek, bu yıl açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek olan, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Galata Meydanı'nın bulunduğu alanın büyütülmesi için kamulaştırma çalışması yapılacağını söyleyen Bakan Ersoy, bu yıl Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'nin de hizmete gireceğini, filmlerin galalarının Atlas Sineması'nda yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek olan, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, bu yıl hayata geçeceğini söyledi. Bakan Ersoy, bu amaçla Galata Kulesi'nin önünde bir basın açıklaması yaptı.

"BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ"

Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte Galataprort'ta incelemelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu yıl itibariyle, inşallah 5 Nisan'da ilk gemi yanaşacak ve Galataport faaliyete geçecek. Galataport'un bu yıl faaliyete geçmesiyle beraber başta Karaköy olmak üzere bu hatta, turizmde ilave bir canlanma olacak. Biz de bu bağlamda, hem turizm amaçlı, hem de kültür ve sanat ağırlıklı yeni bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır planladığımız bir proje. Galataport'tan sonra Galata Kulesi, yani şu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek, hem de kültür ve sanatın başlangıç noktası yapmak için bir proje başlattık; Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" dedi.

GALATA MEYDANI KAMULAŞTIRMAYLA BÜYÜTÜLECEK

Bu nedenle Galata Meydanı'nda bazı kamulaştırmalar yapılacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu bağlamda bu meydanda bazı kamulaştırmalar yapacağız. Galata Kulesi'nin bulunduğu meydan aslında İstanbul'un ilk meydanı. Burası Ceneviz Kulesi ve Ceneviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. Ama maalesef daha sonra bazı aykırı yapılaşmalarla meydan olma özelliğini kısmen kaybetmiş. O aykırı yapılaşmalarda bir kamulaştırma süreci başlatıp, meydana tekrar eski özelliklerini kazandıracağız. Bu meydanın sadece turizmle anılmasını istemiyoruz. Kültür ve sanatla da ön plana çıkmasını istiyoruz. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlükler, özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri burada çeşitli etkinlikleri yıl boyunca gerçekleştirecekler" dedi.

Bakan Ersoy, "Meydanın büyütülmesinden sonra sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla tünele doğru bir yokuştan; eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin olduğu yerden çıkış yapacağız. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde de bir çalışma başlatıyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriyoruz. Böylelikle yokuşu da canlandırarak buradan başlayan yaya trafiğini tünele bağlamış olacağız" diye konuştu.

FİLMLERİN GALALARI ATLAS SİNEMASI'NDA OLACAK'

Atlas Sineması ile ilgili restorasyon çalışması olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz yine bu yıl içinde Atlas Pasajı ve Atlas Sineması'nın restorasyonu ile ilgili çalışmamız var. Başlattık. Yaz sezonu içinde restorasyonunu tamamlayarak onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. ve bundan sonra filmlerin galalarını Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nda gerçekleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

"BU YIL İÇİNDE AKM'Yİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bu yıl içinde Atatürk Kültür Merkezi'ni hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Yine bu yıl içinde söz verdiğimi gibi inşallah Atatürk Kültür Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. ve Kültür Yolu'nu Atatürk Kültür Merkezi'nde tamamlamış oluyoruz. Bir çok aktiviteyi içinde geliştiren çok devasa bir yapı" dedi.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU: GALATAPORT'TAN BAŞLAYIP AKM'DE BİTECEK

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesini şöyle anlattı: Galataport'tan başlayıp, Galata Kulesi'nden Tarık Zafer Tunaya'dan Beyoğlu'na bağlanmış Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek, Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz bu yıl içerisinde.

TARİHİ BİNALAR UZUN SÜRELİ KİRALANACAK

Beyoğlu'nda çok sayıda tarihi bina olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Beyoğlu'ndaki tarihi binalarla da görüşüyoruz. Maalesef uzun zamandır dokunulmamış, çok zor durumda olan tarihi binalar var. Bunların sahipleriyle görüşüp uzun süreli kiralamalar karşılığında bunlara da restorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bunların, tamamını sadece kültür ve sanat amaçlı olarak, başta İstanbul olmak üzere Türk halkının kazanımına ve kullanımına sağlayacağız" dedi.

"KÜLTÜR VE SANATA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR TURİZM OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Galata Meydanı'nın turizm açısından çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Özellikle bu meydan turizm açısından da çok çok değerli. Özellikle kültür ve sanata yaptığımız yatırımlar turizm olarak da fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu amaçla bu meydanda vakıflara ait bu tarz binaları -mülkiyetleri biliyorsunuz vakıflara ait- Onları Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu proje dahilinde işletmeye başlayacağız. Bakanlık olarak işletmelerini devralacağız. Hem turizm hem kültür ve sanat olarak projeyi tamamlayıp halkımızın kullanımına katacağız" diye konuştu.

GALATA KULESİ İLE SELFİ

Bakan Ersoy açıklamanın ardından Galata Kulesi'ni kadraja alacak şekilde selfi çekti.

Daha sonra basın mensupları ile Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin olduğu yere kadar yürüyen Bakan Ersoy, burada da kısa bir açıklama yaptı. Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi olan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi binasını tamamını elden geçirdiklerini ve bu yıl içinde hizmete açacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, buranın tiyatro, cep sineması ve galeri olarak hizmet vereceğini söyledi. Kültür yolunun çok büyük bölümü 2020 yılı içinde tamamlanacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Galata Meydanı'nda bir tane büyük bir bina var. O binayı hallettik mi meydan kurtuluyor. Yani eski Ceneviz Meydanı için gerekli olan alanı kazanmış oluyoruz" dedi.

- İstanbul