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Bakan Ersoy: Bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı açıklayacağız...

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ / KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda özel tiyatrolarla yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

14.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:07
Bakan Ersoy: Bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı açıklayacağız...

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/ KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda özel tiyatrolarla yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Koronavirüsünden birinci derecede etkilenen turizm sektörü olmak üzere maalesef yine bizim bakanlığımız ukdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, Nisan sonuna kadar etkilendi. Özellikle özel tiyatrolarda bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün sabah özel tiyatroların temsilcileri, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik. Haftaya Cuma bir toplantı daha yapacağız ve Pazartesi günü de güzel sanatlar genel müdürlüğümüzün sitesinden hangi kriterlerde bize başvuracakları ile ilgili bir tebliğ yayınlayacağız ve talepleri bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Beyza Nur, Güncel

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