Bakan Ersoy: Bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüsün turizme etkisine ilişkin "Bu yıl Çin'den turist sayısıyla ilgili 550 bin gibi bir öngörümüz vardı. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. 58 milyon beklentimiz var. 550 bin çok sıkıntılı değil" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, koronavirüsün turizme etkisinin ne yönde olacağının sorulması üzerine "550 bin gibi bir öngörümüz vardı, Çin'den bu yıl turist sayısıyla alakalı. THY, uçuşları bu ayın sonuna kadar geçici olarak durdurdu. Bir kaç hafta içinde netleşir. 550 bin hiç yokmuş gibi eylem planı hazırlıyoruz. 58 milyon beklentimiz var. Bu sebeple 550 bin çok sıkıntılı değil. İçinde bulunduğumuz coğrafyada her zaman karşımıza sürprizler çıkabiliyor. Sektörü dayanaklı hale getirmek önemli olan. Şimdi krizden etkilenmeyen diğer pazarlara daha çok tanıtım yaparak daha çok yolcu edinerek aradaki farkı kapatacağız. İlerleyen aylarda farklı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bunun önlemini aldık, uygulamasını yapacağız. Baş edemeyeceğimiz bir durum görmüyorum" dedi.

'GALATAPORT DÜNYANIN BİRİNCİSİ OLMAYA ADAY'

Bakan Ersoy, Galataport'a ilişkin son durumun sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"5 Nisan'da başlıyor. Galataport çok çok önemli. İleri dönük rezervasyonları da çok iyi. Projeyi defalarca inceleme fırsatı buldum. Ben şahsen Cruise Limanını gezdim. Dünyanın en iyi cruise portlarından biri, hatta birincisi olmaya aday. Bir kaç büyük gemi curise operatörüyle konuştum. Başlı başına Galataport için gelinebilir deniyor. 2021 gibi Galataport'un belli dönemlerinde kapasitesi dolacak gibi gözüküyor. 2022'de yeni bir porta ihtiyacı olacak İstanbul'un."

'TÜRKİYE ARKEOLOJİK TARİHİN YENİDEN YAZILMASINA VESİLE OLDU'

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'yi 2018'de 70 bin kişinin ziyaret ettiğini, 2019 yılında ise bu sayının 490 bin kişiye çıktığını belirterek, "2019 bitti ama tanıtım faaliyetlerine ara vermeyeceğiz. Göbeklitepe bizim açımızdan Türkiye'nin yeni reklam yüzü. Pamukkale ve Kapadokya gibi. Öngörümüz ziyaretçi sayısının yüzde yüz artışla milyon seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Tarihin sıfır noktası olması nedeniyle dünyada tartışma konusu yaratıyor, yakınında Karantepe'de yeni bulgular bulundu. 12 binli daha eski 15 binli yılları görme ihtimalimiz var. Bu anlamda Türkiye arkeolojik tarihin yeniden yazılmasına vesile oldu. Urfa, Türkiye açısından çok önemli. Hem Urfa hem Türkiye kazanıyor" diye konuştu.