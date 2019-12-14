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Bakan Ersoy: Bu yılı 52 milyon turist ile kapatacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

14.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:38Bakan Ersoy: Bu yılı 52 milyon turist ile kapatacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

81 İl Kültür ve Turizm Müdürünün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen 'İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı' başladı. 2 gün sürecek toplantının açılışında konuşan Bakan Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını ve 2023'e kadar çok daha büyük hedefleri olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023'e kadar durmadan çalışacaklarını kaydetti. Ersoy, turizm ile birlikte kültür, sanat, arkeoloji alanlarında da çok hızlı hareket ederek, performans ve hedef odaklı bir sisteme geçtiklerini vurguladı.

2019 yılı bakanlık çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında hedef ve beklentilerini il müdürleriyle paylaştı. Toplantıda il müdürleri de proje ve faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy'a sunum yaptı.



turist, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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