Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği Parçaları 26 Kasım'da Gaziantep'e Getirilecek

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Hali hazırda ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının 26 Kasım'da Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Mehmet Ersoy, 2018 yılında 578 arkeolojik kazı ve araştırma çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan 153 kazı hali hazırda sürmektedir. Kazı çalışmalarını kültürel değerinin yanında turizm açısından da önem arz eden bölgelerde, iklim koşullarını da dikkate alarak, 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Perşembe günü, kazı başkanlarını ve üniversite rektörlerini bakanlığımıza davet ettik; 45 gün sürüyor kazılar, 12 aya yaymak gibi çalışma ortamına girerlerse dersin müfredatını kazı alanında görecekler. Bakanlık olarak daha fazla bütçe ayıracağız, 12 ay ödenek sağlayacağız. 20'ye yakın kazı noktasında yapacağız. Gişe konması da gündeme gelecek, gişe gelirlerinden gelen gelirle kazı bölgeleri kendini finanse edecek. Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Kazılardan bahsetmişken, hali hazırda ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının 26 Kasım'da Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.'MÜZE TANITIM KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ'Bakan Mehmet Ersoy, Türkiye'de müze ziyaretlerinin Avrupa'ya göre yarı oranda olduğunu kaydederek, "Türkiye'yi ziyaret eden müze ziyareti Avrupa'da müze ziyaretinin yarısı kadar, Nisan ayı itibariyle, yabancı ziyaretçiler için müze tanıtım kampanyası başlatacağız. Mevcut potansiyelinin yüzde 10'u bile çıkartılmış değil" dedi.'FİLM TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK YENİ SİNEMA KANUNUNUN DA MECLİS'İMİZE SUNULMASINI BEKLİYORUZ'Bakan Mehmet Ersoy, günümüzde en etkili tanıtım araçlarının başında sinema filmleri ve dizilerin geldiğini belirterek şunları söyledi:"Bakanlığımızca 2018 yılında; 40 uzun metraj kurgu film yapım projesine 31,1 milyon lira, 72 belgesel film yapım projesine 5 milyon 39 bin lira, 44 senaryo yazım projesine 508 bin lira, 29 kısa film yapım projesine 407 bin lira, 10 animasyon film yapım projesine 230 bin lira olmak üzere sektöre toplam 37 milyon 284 bin lira destek sağlanmıştır. Ayrıca sinema alanında; 27'si yurt dışında olmak üzere toplam 106 etkinliğe 20,8 milyon lira destek verilmiştir. Öte yandan, bu yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline getirecek ve film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununun da Meclis'imize sunulmasını bekliyoruz. Bu noktada destek türleri, yasal mevzuat, yapım-ekipman şirketleri, çekim mekanları ve platolar gibi dünya film endüstrisinin ihtiyaç duyulabileceği tüm bilgilerin yer alacağı 'Filming In Turkey' yani 'Türkiye'de Film Çekmek' web portalınıda hazırlamaktayız."'TÜRKİYE SİNEMA MÜZESİ'Nİ KURMAYI PLANLIYORUZ'Bakan Mehmet Ersoy, ülkemizin yüzde 56'lık yerli film izlenme oranı ile Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirerek şöyle konuştu:"Kültürel diplomasi ve ülke tanıtımı başta olmak üzere turizm, inşaat, tekstil gibi alanlarda da katma değer sağlayan ve 150'den fazla ülkeye ihraç edilerek bu alanda Amerika'dan hemen sonra dünya ikinciliğine yükselen Türk Dizi Film Sektörü ise 350 milyon doların üzerinde ihracat hacmine erişmiştir. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerin yanında sinemanın kalbi olarak nitelenen İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Pasajı'nda; Türk Sinemasına ait tarihi içerikli görsel-işitsel malzeme ve ekipmanlar ile film, kitap, bülten gibi malzemelerin derlenerek halkla buluşturulacağı, içerisinde kütüphane ve gala salonu gibi mekanları da barındıracak Türkiye Sinema Müzesi'ni kurmayı planlıyoruz."'TURİST SASIYINDA YIL SONU İTİBARIYLA TÜRKİYE REKORU KIRILACAK'Ersoy, 2018 sonunda turist sayısında rekor kırılacağını kaydederek şöyle dedi:"2016'da yaşadığımız sıkıntılı süreçten sonra 2017'de süratle toparlanan turizm sektörümüz, 2018'in 3'üncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artış oranıyla yaklaşık 32 milyon turiste ulaşmıştır. Bu sayı yılsonu itibarıyla 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir. Ancak ana hedefimiz turist sayısının yanı sıra turizm gelirini artırmak olacaktır. Opera ve bale etkinliklerimiz ile geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyoruz. 2018 sezonunda Devlet Opera ve Balesi yerleşik sahneler, turne ve festivallerde bin 118 temsil gerçekleştirilmiş, 434 bin 203 seyirciye ulaşılmıştır. Geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir seyirci ve hasılat artırımı sağlamanın yanında marka değerimizi de yükseltmek için ciddi adımlar attık. Yüzde 28 gibi seyirci artışı var, yüzde 60 gelir artışı var. Hedefimiz örneğin Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek oyunların yüzde 70'inin yerli yazarlarımızdan olması. Şu ana kadar sahnelenen 34 oyunun 26'sı yerli oyunumuz olmuştur. Seyirci sayısının sezon sonu itibarıyla 2 milyona ulaşmasını hedefliyoruz."'BAKANLIĞIN 2019 YILI BÜTÇESİ 5 MİLYAR 664 MİLYON 701 BİN LİRA'Bakan Ersoy, bakanlığı 2019 yılı bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:"2019 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 5 milyar 664 milyon 701 bin lira olarak öngörülmektedir. Bütçenin 1 milyar 324 milyon 91 bin lirası yatırım, 4 milyar 340 milyon 610 bin lirası ise cari bütçe olarak planlanmaktadır. Planlanan 2019 yılı bakanlık bütçesinin yüzde 23'ü yatırım, yüzde 77'si ise cari bütçeden oluşmaktadır."KOMİSYONDA TARTIŞMAÖte yandan komisyonda restorasyon tartışması yaşandı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonların doğru yapılmadığını savunarak, "Doğru yapmıyorlar sayın bakan; bozuyorlar. Camileri bile bozuyorsunuz" dedi. Bunun üzerine AK Partili komisyon üyeleri, "Sen tarımcısın, ne anlarsın" diyerek CHP'li Gürer'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalktı ve kısa süreli tartışma yaşandı. - Ankara