Bakan Ersoy: "CSO Konser Salonu inşaatı 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli sarayları yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alacaklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'u saygı ve rahmetle anarak sözlerine başladı.

Dünya Turizm Örgütünün 2019 yılı Eylül ayı barometresi verilerine göre, Türkiye'nin 2018'de dünyanın en fazla turist çeken 6'ncı, en fazla turizm geliri elde eden 14'üncü ülkesi olduğunu belirten Ersoy, turist sayısının Ocak- Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,24 artarak, 41,6 milyon kişiye ulaştığını söyledi.

Aynı dönemde, turizm gelirinin yüzde 16 artarak, 26,6 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik gelirin ise bir önceki yıla göre yüzde 3'lük artışla 69,8 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ersoy, turizmde kişi başı gecelik geliri önemsediklerini ve artırmaya odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın 10 ayında 90 seyahat acentesine 796 milyon lira ödeme yapıldığını, yaklaşık 100 milyon lira daha ödeme yapılarak uçak yakıt desteği ödemelerinin 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirtti.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlanması amacıyla da yıl başından itibaren 7 firmaya 15,8 milyon lira ödeme yapıldığını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"2019 yılından sarkan teşvik ödemelerine istinaden 2020'de 20 milyon lira ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. İleriye dönük kruvaziyer rezervasyonları çok iyi gitmektedir. 2020 yılı mart ayı itibarıyla hizmete girecek olan İstanbul Galataport limanımızın, 2021 sezonu itibarıyla tam kapasiteye geçeceğini öngörüyoruz. 2022 sezonuna yetiştirilmek üzere 2020 Haziran sonuna kadar Yenikapı'da yeni bir cruise port ihalesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte çıkacağız."

"Mavi Bayrakta üçüncüyüz"

Ersoy, Türkiye'de 463 plaj, 22 marina, 15 deniz turizmi aracının Mavi Bayraklı olarak faaliyet gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mavi Bayrak sıralamasında, 2019 yılında 463 plaj ile ülkemiz, dünya sıralamasında 3'üncü olmuştur. İç turizmde geçtiğimiz yıllarda sıklıkla dile getirilen ve medyada da geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlerle ilgili tepkilere karşılık, turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak bazı formüller geliştireceğimizin sözünü vermiştik. Bu minvalde halk plajları projesini geliştirdik. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açtık. 400'er kişilik halk plajlarına girişler ücretsiz olup uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkımız ağırlanmaktadır."

Ersoy, 2020'de Bodrum'da bir, Antalya Kemer'de iki halk plajı daha açılacağını söyledi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatı da 2020 yılında tamamlanacak. Mutlaka 2020'de hizmete açacağız." dedi.

İstanbul'daki Rami Kışlası'nın ihya edilmesine yönelik birinci ve ikinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersoy, üçüncü etap restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını kaydetti.

Kaynak: AA