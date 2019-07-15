Bakan Ersoy'dan "15 Temmuz" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında, "Türk milleti 15 Temmuz 2016 gecesi hangi şer odağı, hangi kisveye bürünmüş olursa olsun, mukaddesatımızı hedef alan her türlü kirli emel ve amacı gerekirse canı pahasına boşa çıkaracağını, bu emel ve amacın arkasındakileri her koşul ve şartta hüsran ve hezimete uğratacağını bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır. 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.' İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği bu ulvi gerçek, 15 Temmuz gecesi milletimizden gasp ettikleri savaş uçaklarına, tanka, helikoptere güvenen korkakların yüzüne bir tokat olup inmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız meydanları doldurmuş, iradesini kırmak için sıkılan kurşunlara, atılan bombalara bedenini siper etmiştir. 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA