Bakan Ersoy'dan bayram mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
'un mesajı şöyle:
"Merhamet, bağışlama, bereket ve kurtuluş ayı Ramazan'ı, milletçe en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bu mübarek ayın gönlümüzde yeşerttiği paylaşma, yardımlaşma ve birlik-beraberlik duygularının verdiği huzurla, Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Mehmet Nuri
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