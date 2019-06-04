04.06.2019 09:00
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Bakan Ersoy'dan bayram mesajı

Bakan Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mesajı şöyle:

"Merhamet, bağışlama, bereket ve kurtuluş ayı Ramazan'ı, milletçe en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bu mübarek ayın gönlümüzde yeşerttiği paylaşma, yardımlaşma ve birlik-beraberlik duygularının verdiği huzurla, Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel