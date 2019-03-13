Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve Müzede İnceleme

Kaynak: DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi'nin yüzde 60'lık kısmını söz verdikleri gibi 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'nde açacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, Kale içindeki sahne bölümünü de 1 Haziran'dan önce monte edeceklerini kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bodrum'a geldi. Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Ersoy, ilk ziyaretini rölöve ve restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne yaptı. Bakan Ersoy, Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kale'deki birinci etap çalışmaların 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ne kadar tamamlanıp, ziyarete açılacağını söyledi.Bakan Ersoy, "Bodrum Kalesi'nin sezona yetiştirilmesi için bir çalışmamız var. Geçen sezonda, buranın yeni sezona yetiştireceğimizi taahhüt etmiştik. Bu yüzden gerekli incelemeleri yerinde yapmak için özellikle bugün ziyaret ettim. Burada, özellikle restorasyon çalışmalarında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarını sezon sonuna kadar yetiştirebilmek için geceli, gündüzlü çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs'da Dünya Müzeler Günü'nde, yüzde 60'lık kısmını açacağız. Bunun dışında bir önemli noktada Bodrum bir kültür şehri, kültür ve sayfiye bölgesi. Burada kültür çok önemli ve en büyük aktivite alanı da kale içindeki sahne bölümüydü. Söz verdiğimiz gibi 1 Haziran'dan önce de sahneyi monte edeceğiz. Restorasyon ekibimiz sezon için arka bölümlere çekilecek ve bu sene Bodrum Kale içi eski canlılığına, eski aktivitelerine kavuşacak. Ayrıca, güzel sanatlar, opera ve bale bölümlerimize, bu yaz bu sahnenin de açılacak olması nedeniyle ilave turnelerini buraya kaydırmaları talimatını verdim. Kale içi, bu yaz bakanlığımızın da desteklediği çok önemli bir aktivite alanı haline gelecek. Bodrum merkezin canlanması için de bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.'KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN EN AZINDAN KALE AÇILMIŞ OLACAK'Bakan Ersoy, gazetecilerin turizm sezonu hakkında beklentileriyle ilgili soruları da yanıtladı. Bodrum'un turizmde kruvaziyer destinasyonu olarak geçtiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Eğer restorasyonu süren Bodrum Kalesi'ni bir sene daha kapalı tutsaydık, kruvaziyer turizimiyle ilgili çok ciddi bir darbe görecekti. Bu sene kruvaziyer turizmi için Kale en azından açılmış olacak. Bu tarz hızlandırılmış projelere devam edeceğiz. İkinci etabı da 18 Mayıs 2020'ye yetiştireceğiz. Kale restorasyonunu, finansman kapsamına da aldık. Finansal desteği hızlandırıyoruz. Bodrum'u yavaş yavaş kazanacağız. Ayrıca bir müze ihtiyacımız var. Burası Sualtı Müzesi olarak da hizmet görüyordu. Bize kapsamlı bir sualtı arkeoloji müzesi lazım. Bununla ilgili de Bodrum belediye başkan adayımız Tahir Ateş bir yer gösterdiği zaman, güzel bir müze yapacağız" dedi.'PLANLARA DENİZ ROTALARINI İŞLEMEMİZ LAZIM'Bakan Ersoy, deniz turizmi ile ilgili soruya ise, "Marina alt yapılarıyla ilgili destekler istiyorlar. Bodrum belediye başkan adayımız Tahir Ateş de koylardan bahsetti bana. Marinalara destekleri de vereceğiz. Sonuçta bir plan yapılması lazım. Deniz Ticaret Odası'yla birlikte, planlara deniz rotalarını işlememiz lazım. Belediye başkan adayım Ateş ile kalıcı bir çalışma yapacağız. Nerede konaklanacak, günübirlik turlar nerelere yapılacak onları da plana işlersek, orta ve uzun vadede deniz turizmini geliştiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.'FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'Gündoğan Mahallesi'ndeki denize kaçak dolgu yapıldığı için tepkilere neden olan inşaatla ilgili bir soruya ise Bakan Ersoy, "Durum bize ulaştı. Ben de pazar günü Sayın Valimiz ile görüştüm ve hızlı bir şekilde durdurulmasını talep ettim. Zaten ertesi gün Valimiz de mühürleme işlemini yaptı. Maalesef seçim öncesi böyle fırsatçılar oluyor. Kapadokya'da da aynısı yaşanmıştı biliyorsunuz. Burada da benzer durum yaşandı. Sonunda da olayların nereye gittiğini hep beraber gördük. Böyle fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Mühürleme işlemini yaptık. Bugün de savcılığa suç duyurularımızı yapıyoruz. Biz Bakanlık olarak sıkı sıkıya konuyu takip edeceğiz. Yani artık Türkiye'de herkesin yasalara uygun yatırım yapması lazım, yasalara uygun inşaat yapması lazım. Gelen her talebi de kontrol edip, değerlendirerek sonuçlandıracağız" diye yanıtladı.Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemelerinin ardından ilçedeki iki taksi durağını ve Cevat Şakir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ersoy daha sonra Hanedan Mezarı Arkeopark Alanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Milas ilçesine hareket etti.- Muğla