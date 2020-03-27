Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Ersoy'dan "Dünya Tiyatro Günü" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, "Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiyatronun binbir koşuşturmanın yorgunluğu içinde bir dem soluk almak adına eşiğinden geçilen, hayattan hayale kaçışın kapısı olduğunu belirterek "O kapı başkalarının hayatına açılsa dahi biz, görünmeden, duyulmadan yaşamlara misafir olduğumuz bir düşü tecrübe ederiz." dedi.

Tiyatroda, müzikten nesnelere, sözlerden simgelere, sanatın farklı dillerinin tek bir lisana dönüştüğüne işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Mutluluğun şen kahkahasından trajedinin donuk suskunluğuna sahnede herkes aynı şeyi seyretse de tiyatro her bir seyircisinde ona özgün izler bırakır. İnsanın düşünce dünyasından süzülerek şekillendiği ve son derece köklü bir sanat olduğu içindir ki etkisi bu denli özeldir. Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum. Bizleri her zaman gururlandıran büyük başarıları ve bu yolda sergiledikleri özverili çalışmaları dolayısıyla tüm sanatçılarımızı, en samimi şükran duygularımla ayakta alkışlıyorum.

Kıymetli sanatseverler, perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde, sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki sizler için 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlattık. Üstelik sadece tiyatro oyunlarımız değil, konserlerimiz ve dünyaca ünlü operalarımız da TRT 2 ekranlarından yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Bakanlığımızın Youtube kanalı üzerinden de sizlere ulaşıyoruz. Ekranlarınızdan evlerinize, sanat perde açmaya devam ediyor. Evde kalın, sanatla kalın."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bakan Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: - 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - Haber 16:52: Erzurum'da 185 kişilik belediye ekibi, Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor - Haber 16:51: ANTALYA Profesör Yalçın: Koronavirüse karşı eldiven takmak yanlış - Haber 16:51: Milletvekili Tutdere'den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama - Haber 16:50: BARTIN Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:14: İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler