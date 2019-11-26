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Bakan Ersoy'dan Haluk Bilginer'e kutlama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmesini, "Haluk Bey için çok önemli bir ödül ama Türkiye için çok daha önemli...

26.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:44Bakan Ersoy'dan Haluk Bilginer'e kutlama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmesini, "Haluk Bey için çok önemli bir ödül ama Türkiye için çok daha önemli bir başarı. Ödül Haluk Bey'e yakıştı. Bu başarı genç sanatçılarımız için çok güzel bir hedef ve umut oldu. Daha nice Türklere bu ödül nasip olur." şeklinde değerlendirdi.
Ersoy, Moğolistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyonda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Bilginer'i tebrik etti.
Haluk Bilginer'i sabah arayıp kutladığını aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Haluk Bey için çok önemli bir ödül ama Türkiye için çok daha önemli bir başarı. Ödül Haluk Bey'e yakıştı. Bu başarı genç sanatçılarımız için çok güzel bir hedef ve umut oldu. Bu açıdan da çok başarılı bir sonuç. Daha nice Türklere bu ödül nasip olur."
Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçı Bilginer'i yurt dışından döndüğünde başarısı dolayısıyla yüz yüze kutlayacağını da belirtti.

Haluk Bilginer, Mehmet Nuri, Güncel

Kaynak: AA

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