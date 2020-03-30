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Bakan Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan; sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir" dedi.

30.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:27
Bakan Ersoy'dan 'Kütüphane Haftası' mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan; sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir" dedi.

Bakan Ersoy, 'Kütüphane Haftası' nedeniyle yayımladığı mesajında, okumanın, insanı insan yapan, yaradılışı besleyen en önemli kaynak olduğunu bildirdi. Bütün insanlığa ait ortak bir hazine olan bilginin korunması, paylaşılması ve nesilden nesle aktarılması gerektiğini kaydeden Bakan Ersoy, "Kütüphanelerimiz bu asli amaca hizmet eden merkezlerdir. Bununla birlikte insanların değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kütüphaneler de gelişmeye ve farklılaşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'KÜTÜPHANELER ÖNEMLİ KONUMA YÜKSELMEKTE'

Bakan Ersoy, bu yıl 'Kütüphane Haftası' için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' temasının, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemli olduğunu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan; sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir. Bu dönüşüm onları her türlü bilginin paylaşılmasıyla oluşan ortak zeminde, insanların tanışmasını ve iletişim kurmasını sağlayan; düzenlenen etkinlikler ve hizmetler aracılığıyla sosyal sorumluluk üstlenerek toplumsal işlevlerini yerine getiren birer cazibe merkezi haline getirmektedir. Neticede kütüphaneler bulundukları bölgenin kalkınmasında itici bir güç olmakta, şehir kültürünü şekillendiren kurum ve yapılar arasında önemli bir konuma yükselmektedir. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz istisnai süreçte, geçici olarak kütüphanelerimiz kapalı olsa da, 'Bu Tatilde Etkin Kütüphane Evinizde' etkinliklerimizi başlattığımızı, tüm aktivitelerimizi Twitter'da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook'ta @kutuphanedeyim, Youtube'da kütüphanedeyim hesapları üzerinden izleyebileceğinizi ve 'KütüphanemCepte' mobil uygulaması ile sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günler dilerim."


Kaynak: DHA

Etiketler: Kütüphane Haftası, Güncel
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