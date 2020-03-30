Bakan Ersoy'dan "Kütüphane Haftası" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Kütüphane Haftası için belirlenen "Şehir Kültürü ve Kütüphaneler" temasının, değişen kütüphanecilik anlayışına işaret etmesi açısından önemli olduğunu belirterek "Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan, sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir." değerlendirmesini yaptı.Bakan Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, okumanın, insanı insan yapan, yaradılışını besleyen en önemli kaynak olduğunu kaydetti.Düşünmenin, yargılamanın, sonuç çıkarmanın, öğrenmenin, anlamanın ve anlamlandırmanın hepsinin temel kaynağında okumanın yattığına işaret eden Ersoy, tüm bunların ve daha fazlasının bilgiyle mümkün olduğunu belirtti.Bilgi olmadan fikirlerin içleri boş, temelleri çürük kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Ersoy, "Unutmayalım ki fikri üretimin olmadığı toplumlar, başkalarının fikirlerinde bir ayrıntı olmaktan öteye geçemezler." ifadesini kullandı.Bakan Ersoy, mesajını şöyle sürdürdü:"Bütün insanlığa ait ortak bir hazine olan bilgi korunmalı, paylaşılmalı ve nesilden nesle aktarılmalıdır. Kütüphanelerimiz bu asli amaca hizmet eden merkezlerdir. Bununla birlikte insanların değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kütüphaneler de gelişmeye ve farklılaşmaya devam etmektedir. Bu yıl Kütüphane Haftası için belirlenen 'Şehir Kültürü ve Kütüphaneler' teması, değişen kütüphanecilik anlayışına da işaret etmesi açısından önemlidir.Kütüphanelerimiz artık eğitimlerle, atölye çalışmaları ve etkinliklerle, bilgiyi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunan, sosyal donatıları ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren birer yaşam alanına dönüşmektedir. Bu dönüşüm onları her türlü bilginin paylaşılmasıyla oluşan ortak zeminde, insanların tanışmasını ve iletişim kurmasını sağlayan; düzenlenen etkinlikler ve hizmetler aracılığıyla sosyal sorumluluk üstlenerek toplumsal işlevlerini yerine getiren birer cazibe merkezi haline getirmektedir. Neticede kütüphaneler bulundukları bölgenin kalkınmasında itici bir güç olmakta, şehir kültürünü şekillendiren kurum ve yapılar arasında önemli bir konuma yükselmektedir."Kütüphane Haftasını kutlayan Ersoy, hizmetlerin aksamadan eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi için gece gündüz özveriyle çalışan kütüphanecilere şükranlarını sunduğunu ifade etti."KütüphanemCepte" mobil uygulamasıyla e-kitap ücretsizYeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kütüphanelerin geçici olarak kapalı olduğunu anımsatan Ersoy, mesajını şöyle tamamladı:"Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz istisnai süreçte, geçici olarak kütüphanelerimiz kapalı olsa da 'Bu Tatilde Etkin Kütüphane Evinizde' etkinliklerimizi başlattığımızı, tüm aktivitelerimizi Twitter'da '@kutuphanedeyiz', Instagram ve Facebook'ta '@kutuphanedeyim', Youtube'da 'kütüphanedeyim' hesapları üzerinden izleyebileceğinizi ve 'KütüphanemCepte' mobil uygulaması ile sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı günler dilerim."

Kaynak: AA