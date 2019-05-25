Bakan Ersoy'dan Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Mesajı

Bakan Ersoy'un mesajı şöyledir:

"Düşünce dünyamızın liderleri, savundukları fikir ve kavramlardan çok onu nasıl savunduklarıyla rehberimiz olmuşlardır. Ne kadar ilham verici, ne kadar ufuk açıcı olsa da söylem eylemle bir olmadıktan sonra ne o fikre saygı kalır ne onu savunan insanlara. Koşullar ne olursa olsun inandığı gibi yaşayan insanlar ise adları ve fikirleriyle baki kalırlar bu dünyada.

Necip Fazıl Kısakürek kendisi olmaktan hiç vazgeçmemiş, yokluk da yorgunluk da onu davasından döndürememiştir. Milli ve manevi değerlerinin üzerinde doğrulmuş, bilgiye yönelmiş, bilgiyle bir olduktan sonra ise fikir üretmiştir. Ondan dolayıdır ki kendi zamanının gençlerine ve gelecek nesillere seslenirken "düşün" diye başlamış, "düşün" diye devam etmiş ve "düşün" diyerek sözlerini nihayete erdirmiştir.

Şiirleri, öyküleri, piyesleri, incelemeleri… İster bir cümle olsun, ister bir dize; fikirlerindeki güç, ifadelerindeki zarafet Kısakürek'in düşünce dünyasındaki zenginliği ortaya koymaktadır. Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir.

Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler