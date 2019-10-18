Haberler » Güncel » Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı

Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18.10.2019 16:45Bakan Ersoy'dan Nuri Pakdil mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy, fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Denemeler, oyunlar, şiirler, çeviriler, gezi kitapları, Nuri Pakdil öylesi derin bir düşünce dünyasına sahipti ki fikir ve duygularının yansımaları kaleminin ucundan bu denli zengin ve farklı türlere dönüşmüş, bizim düşüncelerimizi de yeni ufuklara taşıyan yollar inşa etmeyi başarmıştır. Aynı zamanda bir yayıncı olarak edebiyatımıza yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan 'Kudüs Şairimiz' Nuri Pakdil, Türk Edebiyatı'nın en büyük insan zenginliklerinden biri olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'yle taltif ettiğimiz bu büyük düşünürün vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü duymaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Nuri Pakdil, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Sağlık çalışanlarından nefes kesen tatbikat sonrası Mehmetçiğe selam
18:06 Başkan Zolan muhtarlarla bir araya geldi
18:11 Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler
18:10 İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor
18:10 Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı
18:10 DHA YURT BÜLTENİ - 21
18:09 Yıldırım'dan, abd heyeti ziyareti değerlendirmesi: tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip...
18.10.2019 18:12:20