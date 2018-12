Bakan Ersoy'dan Otel Sahiplerine Uyarı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:01



06 Aralık 2018 Perşembe 13:01

12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yarından tezi yok patronlar olarak otellerin genel müdürlerine 'kişi başı gecelik gelir ne?' diyeceksiniz, sonra doluluğu soracaksınız, en son da maliyetleri soracaksınız. Nicelikten çok nitelikli turiste odaklanacağız" dedi. 38 ülke ve 48 ilden gelen bin 200'ü aşkın katılımcısıyla büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapan 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Fuar İzmir'de düzenlendi. Turizmde ilk yapılması gereken şeyin zihniyet değişikliği olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Patronların yüzde 95'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil 'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu?' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz. Bunun için en önemli şey tanıtım. Bununla ilgili yeni adımlar atıyoruz. Kısa sürede Turizm Geliştirme Fonu çalışmalarımız var. Biz tanıtıma ayrılan bütçeyi yüzde 4-5'ler olarak beklerken, yüzde 1 bile tanıtım yapmadan turizmde bir yerlere gelmeye çalışıyorsanız başka dünyada yaşıyorsunuz. Öyle bir dünya da yok. Bunu kabul edelim. Kendimizi başkasının küfesinde taşıtma alışkanlığından vazgeçmeliyiz. Herkes elini taşına koymalı. Yarından tezi yok otellerin genel müdürlerine 'kişi başı gecelik gelir ne?' diyeceksiniz, sonra doluluğu soracaksınız, en son da maliyetleri soracaksınız. Nicelikten çok nitelikli turiste odaklanacağız. Önceliğiniz geliri artırmak olmalı. Eğer maliyet olarak turizm yaparsanız sonuç alamasınız. Fiyat artırmak kolay iş değil. Önce vereceksiniz, sonra alacaksınız. Karşılıksız fiyat artışına girmek mümkün değil. Benim Türkiye turizm açısından inancım sonsuz" diye konuştu."46 MİLYON ÜZERİ TURİSTİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ"2016'da yaşanan olumsuzluklardan sonra 2017'de Türkiye turizminde başlayan düzelmenin 2018'de hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:"Yıl sonu 40 milyon hedefini yakalayacağız. Yurt dışından gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye'de ağırlamış olacağız. Sayı olarak Türkiye istenilen yerlere gelmiş durumda. Önceliğimiz sayıdan çok niteliği artırmak olacak. Nitelikli turisti hedefliyoruz. Şimdi öz güvenli olma zamanı. Şimdi Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız. Ama maalesef hala küçük bir kesim devlet teşvikleri ile devlet katkısı ile devam edecek 'küçük olsun benim olsun Türkiye ne olursa olsun' düşüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye'de kapandı. Bundan sonra küçük hesapların pelinde değil, büyük hesapların peşinde hedeflerimizi büyük koyacağız. Buna ulaşmak için gerekli alt yapıya hazırız.""HEDEF DÜNYANIN SAYILI HAVAYOLLARI ARASINA GİRMEK"Dünyanın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girdiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Avrupa ile kıyasladığımızda, oranın ekonomisi, turizm potansiyeli en büyük ülkesi 7 yıldır İstanbul havalimanı ile kıyaslanmayacak kadar küçük havalimanının açılışını geciktiriyor. Biz 3,5 yıllık gibi kısa sürede en büyük havalimanını hizmete almayı başardık. Turizm açısından en önemli araçlardan biri olan ulaşımla ilgili elimizde THY gibi silah var. THY, yeni havalmınanıyla birlikte önümüzdeki yıllarda her yıl filosuna 50 uçak katacak, siparişler verildi. Dünyanın en çok noktasına uçan THY, birkaç yıl içinde yeni uçaklarla Avrupa'nın bir numaralı havayolu şirketi olacak. Hedefimiz sadece Avrupa'nın değil dünyanın sayılı havayolları arasına girmek. Bizim için hayati önemi olan altyapı, ulaşım sorunları çözüldükten sonra turizmin diğer paydaşları olarak kendimizde gerekli özgüveni bulup hızlı yola almamız gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren değişiklikler yapmak, yeni adımlar atmak zorundayız. Kararlı şekilde ilerliyoruz" dedi."EN BÜYÜK GELİRİMİZ TURİZM"KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'nin en büyük gelirinin turizm olduğunu belirtti. Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya turizm etkinlikleri çerçevesi içerisinde yer alan kişilere KKTC'nin ne kadar değerli, zengin bir doğaya, tarihe, kültüre sahip olduğunu duyurmak için elimizden geldiğince gerek bu tür etkinliklerle, gerek dijital ortam sayesinde kendimizi ifade etmeye çalışıp pastadan payımızı almaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin olumlu sonuçlarını aldığımızda çok daha onurlu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Otellerimizde konaklayan turistleri günlerini sadece oteller içinde değil, KKTC'nin her tarafına dokunarak, yaşatarak, o tarihimize ortak etmeye çalışıyoruz." İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise "Fuarın ilimizin ve ülkemizin tanıtımı açısından misyonunu layıkıyla yerine getiren başarılı organizasyon olduğuna inanıyoruz. İzmir ve yöremiz eşsiz doğal ve tarihi ve güzellikleri, konaklama ve ulaşım alt yapısı ile geniş imkanlar sunmaktadır. Fuarımızın, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda turizmde ortaya koyduğu en fazla turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden 5 ülke hedefine daha çabuk ulaştırabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu."DİYARBAKIR'IN DÜNYAYA SUNACAĞI ÇOK ZENGİNLİKLERİ VAR"Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Turizm adına çok önemli gelişmelerin kazanıldığı bu dönemde fuarımızın, ülkemizin turizm etkinliklerine katkı sağlayacağına inanıyorum. 33 medeniyete ev sahipliği yapan, her alanda görkemli geçmişle sizleri kucaklayan Diyarbakır adına bu fuarın önemli kazanım olduğuna inanıyorum. Geçmişte terör örgütünün gerçek güzelliklerini perdelemek, yok etmek istediği Diyarbakır'ın dünyaya sunacağı çok zenginlikleri var. Tarihi, kültürel varlığı, inanç değerleri ve her inancı kucaklayan hoşgörü kimliği; Diyarbakır'ın çok büyük zenginliğidir" derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da "Misafirperver halkımız olduğu müddetçe Türkiye'de turizm sektörü katlanarak büyümeye devam edecektir. Buradan tüm katılımcılara, kentimize ve ülkemize bu fuarın hayırlı uğurlu, bol kazançlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından protokol, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.ÜÇ GÜN SÜRECEKKültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ortaklığıyla gerçekleşen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi, sektörün tüm bileşenlerini üç gün boyunca İzmir'de buluşturuyor. A ve B Holü'nde gerçekleşen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde acente ve tur operatörleri, oteller ve konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, uluslararası destinasyonlar, iş ve kongre turizmi, sağlık turizmi, yat ve kruvaziyer turizmi, konsolosluklar, turizm merkezleri, birlik ve dernekler, turizm taşımacılığı, kongre ve ziyaretçi büroları, otel ekipmanları, aktif turizm ve macera turizmi, kültür turizmi, spor turizmi, eğitim turizmi, bankacılık ve sigorta şirketleri, turizm teknolojileri ile turizm medya kuruluşlarının yanı sıra kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, ticaret odaları ile kamu kurumları yer alıyor. Travel Turkey İzmir, bin 200'ün üzerinde katılımcıyla düzenleniyor. A ve B Holü, fuar boyunca profesyonel ziyaretçiye açık kalacak. Son tüketici ise A Holü'nü fuar boyunca, B Holü'nü ise sadece 8 Aralık'ta ziyaret edebilecek. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, 38 ülke ve 48 ilden katılımcıyı İzmir'de buluşturuyor. Binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen 12. Travel Turkey İzmir, 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.PARTNER ÜLKE MAKEDONYA CUMHURİYETİ, İL DİYARBAKIR12. Travel Turkey İzmir'de Türkiye ile sıcak ilişkileriyle dikkat çeken Balkanlar'ın önemli ülkelerinden Makedonya Cumhuriyeti, partner ülke olarak yerini aldı. Bu yılın partner ili ise Diyarbakır. Doğu ve batının birleştiği buluşmada Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu illeri arasında öne çıkan Diyarbakır, dokuz bin yıllık tarihini ziyaretçilerle paylaşıyor. Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle bir klasik haline gelen alım heyeti programı, dünyanın çeşitli noktalarından sektör profesyonelini İzmir'de buluşturuyor. İki gün sürecek alım heyeti programı kapsamında 48 ülkeden 200'e yakın satın alıcı ağırlanacak. Fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması hedefleniyor."TTITECH"- SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ İLE TEKNOLOJİ RÜZGARISektörün en önemli konularından biri olan seyahat teknolojileri, Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi ile gündemde olacak. "ttitech" - Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü"nde; rezervasyon ve havayolu sistem yazılımları, küresel dağıtım kanalları, data bankaları, ulaşım ve konaklama konusunda her türlü bilet ve hizmet satın alma ya da kiralama, Acente ve otellere sistem alt yapısı sağlayan ulusal ve uluslararası yazılım sistemleri, rezervasyon sistemleri ile turizm sektörünü online platforma dönüştüren yazılımlar da tanıtılacak.DEV SAHNEDE GÜNDEM DİJİTAL DÖNÜŞÜMAyrıca HotelRunner Theater etkinliği; İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Travel Turkey İzmir'de turizm sektöründeki yeniliklerin nabzını tutacak. "ttitech Stage by HotelRunner Theater" adıyla Travel Turkey İzmir'de ttitech Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü içerisinde kurulan dev sahnede, 2018 verileri, 2019 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmelerin yanı sıra önemli dijital konulara da değinilecek. Gastronomi sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşması Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, bu yıl da 12. Travel Turkey İzmir Fuarı'na lezzet katıyor. Akdeniz tadında bir şehir olan Lizbon'un misafir kent olarak katıldığı kongre, bu yıl dünyanın en prestijli yemek yarışması Bocuse d'Or temsilcileri ile katılımcılarını aşçılık ve dünya lezzetleri üzerine keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi akademik oturumlar, sektörden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı panel oturumları, yerli yabancı şeflerin yemek workshopları, profesyonel uzmanlar ile tadım atölyeleri, gün boyu stantlarında tadım yapan gıda firmaları ve restoranların katılımıyla Türkiye'nin gastronomi zenginliğini gözler önüne serecek.ULUSLARARASI TADIM ETKİNLİĞİ: TASTING STORYGeçtiğimiz yıl başarılı ile gerçekleştirilen ve "5 hikaye, 5 duyu ve 5 yaratıcı" teması ile büyük beğeni toplayan "tasting story" etkinliği bu yıl da lezzet düşkünleri ile uzmanları bir araya getiriyor. 5 duyudan yola çıkarak organize edilen Uluslararası Tadım Etkinliği, konusunda deneyimli şef ve profesyonel tadım uzmanlarının ilham veren girişimcilik hikayelerini paylaşmak, katılımcıları tat eşleşmeleri ve lezzet bileşenleri üzerine düşündürmek için keyifli bir tadım yolculuğu öneriyor. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'ne girişler 50 lira olarak belirlenirken, Uluslararası Tadım Etkinlikleri'ne katılım biletleri ise biletix'ten temin edilebilir. Geçen yıl katılımcılarına lezzet dolu anlar yaşatan Cooking Story, bu yıl dünyaca ünlü şeflerin yemek şovlarıyla zenginleşiyor. Zeytinyağı ile hazırlanan yemeklerde dünyaca ünlü Japon Şef Kogure Tsuyoshi Uzak Doğu'nun lezzetlerini katılımcılara sunarken, Lizbon mutfağını temsil eden İspanyol Şef Joo S Akdeniz lezzetlerini katılımcılarla buluşturuyor. Türkiye'den dünyaya açılan, aynı zamanda Master Chef Türkiye'nin jüri üyesi Şef Hazer Amani ise mutfağının kapılarını açıyor. Tüm bunların yanı sıra farklı tatlar ile eşleşme yapma olanağı elde eden katılımcılar, dünyanın en prestijli yemek yarışması Bocuse d'Or Türkiye Akademi Başkanı Mehmet Gök ile aşçılık ve dünya lezzetlerini konuşmak üzere Fuar İzmir'de buluşuyor.(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)