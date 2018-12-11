Bakan Ersoy'dan Şehit Emniyet Müdürü İçin Başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislere de acil şifalar diledi.
Rize'deki olayın ardından Twitter
hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailesinin, emniyet teşkilatımızın ve de milletimizin başı sağolsun."
Altuğ Verdi
11 Aralık 2018 Salı 21:57