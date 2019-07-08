08.07.2019 10:53
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz konserleri programı kapsamında 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı dikkat çeken paylaşımlar yapan şarkıcı Sıla ile anlaştı. Anlaşmanın kısa sürede tepki çekmesiyle alakalı açıklama yapan Ersoy, revize yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı. Sıla'nın Gezi eylemlerine katılması, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Yenikapı mitingine katılmaması ve terör örgütü PKK'nın hendek eylemleri sırasındaki açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın şarkıcı ile anlaşmasını eleştirdi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı

15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı

Kaynak: DHA
Sıla, Magazin, Güncel

YORUMLAR (5)
TARİHÇİ: la bunları bakan yapan kim
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3 1
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MUSA: bu kadar dert var salak salak işlerle uğraşın Ülke artık tımarhane gibi tek derdiniz sıla konser verecek mi. bıktım artık siz bi ekonomiyi düzeltin işsizlik sorununu çözün magandalık aldı yürüdü bireysel silahlanmaya el atın bana ne sıladan isteyen gider dinler istemeyen almaz bilet falan ya da gitmez konsere
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1 0
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....: bu ülke insanına nolmuş böyle ya istemiyosan dinleme dinleyenede mani olma kardeşim
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4 4
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VAR SİSTEMİ: BU ADAMI HİÇ SEVMİYORUM NEDENİ YILLARCA YANINDA ÇALISTIM AMA ELAMININ EN IYI EZEN PATRONLARDIR HELE Kİ ŞİRKETIN DİREKTÖRLÜK VE MÜDÜRLÜK YAPAN İNSAN KAYNLARI
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3 0
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KADERRR: bu kişiler belli hala konser verıp basımıza cıkaranlarda malesef devletımızde calışan devlete karsı olan yuksek gorevdeki kişiler tum ust duzey gorevlıler alınıp duzgun kişiler yerleştırılmelı hala ustduzeyde boluculer var
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