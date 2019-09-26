Bakan Ersoy'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dil Bayramı'nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor, aziz milletime Türkçe'mize sahip çıkma ve çocuklarımıza bu bilinci kazandırma çağrımı bir kez daha yineliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkçenin tarihin tanığı, kültürün koruyucusu, milli ve manevi değerleri, bilgi ve birikimi nesilden nesile aktaran ortak bilinç olduğunu belirtti.

Dilin bir milletin kimliği olduğunu, dilini kaybedenin tüm varlığından adım adım uzaklaştığını, benliğini ve kimliğini kaybettiğini vurgulayan Ersoy, dünyanın bilinen en eski ve en zengin dillerinden biri olan Türkçenin, üretkenliğiyle sınırı olmayan bir deniz, bitmez tükenmez bir hazine olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, Türkçenin çok geniş bir coğrafyada dünyanın en kalabalık nüfuslarından biri olan Türk halklarını dünü, bugünü ve geleceğiyle birbirine bağlayan köprü olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu eşsiz dile sahip olmanın gururunu yaşarken, aynı zamanda bu muazzam değerin bizlere yüklediği sorumluluğun farkında olmak, buna göre yaşamak zorundayız. Bu köprüyü ayakta tutmak, özümüzü, kimliğimizi korumak için ilk ve en önemli şart Türkçe'yi en yalın, en temiz ve en doğru şekilde kullanmaya özen göstermektir."

Dilin, onu korumak için samimiyetle çalışan bir toplumun arkasında itici bir kuvvete dönüştüğünü belirten Ersoy, dili yabancı etkilerden korumanın yolunun bilimde, sanatta, edebiyatta ilerlemekten ve gelişmekten geçtiğini vurguladı.

Kendi bilim ve teknolojisini üreterek kullanan, sanatta, edebiyatta kendi değerlerini yansıtan özgün eserleriyle var olan milletin özünü, kültürünü, kimliğini, dilini korumakta başarı gösterdiğini kaydeden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nihayetinde bu bilinç ve farkındalık nesilden nesile aktarıldıkça dil toplumu koruyan bir kaleye, onu geleceğe taşıyan bir rehbere ve geçmişten geleceğe uzanan silinmez bir hafızaya dönüşecektir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor, aziz milletime Türkçemize sahip çıkma ve çocuklarımıza bu bilinci kazandırma çağrımı bir kez daha yineliyorum."

Kaynak: AA