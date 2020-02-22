Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treniyle Kars'a gitti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'dan Doğu Ekspresi ile Kars 'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Uçakla Erzurum'a gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u havalimanında Vali Okay Memiş karşıladı. Bir süre Erzurum'da kalan Bakan Ersoy, daha sonra tren garına geçti. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, tren garında müzedeki eserler hakkında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a bilgi verdi. Daha sonra Doğu Ekspresi trenine binen Ersoy, beraberinde eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile yola çıktı. Yaklaşık 3,5 saatlik yolculuk sonrası Bakan Ersoy, Sarıkamış'ta turizmcilerle bir araya gelecek.