Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'da bindiği Doğu Ekspresi ile Kars'a geldi.<br><br>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Sarıkamış Tren İstasyonu'nda Kars Valisi Türker Öksüz, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı.<br><br>Bakan Ersoy, Sarıkamış Tren İstasyonu'ndan kayak merkezindeki otele geçti. Bakan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak. - KARS