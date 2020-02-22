Haberler » Güncel » Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti - Haber

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti.

22.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:57Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan 'ın Sarıkamış ilçesine gitti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u uçakla geldiği Erzurum Havalimanı'nda, Vali Okay Memiş karşıladı. Bir süre Erzurum'da kalan Bakan Ersoy, daha sonra tren garına geçti. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt'un gar müzesindeki eserler hakkında bilgi verdiği Bakan Ersoy, beraberinde eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Doğu Ekspresi'ne bindi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3,5 saat sürecek yolculuk ile ulaşacağı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler ile bir araya gelecek.



Doğu Ekspresi, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 18:47:51