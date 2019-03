Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespiti Yıl Sonuna Kadar Tamam (5)

Kaynak: DHA

'TURİZM 81 İLE YAYILMALI'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın 'ın ardından Denizli 'ye geçti. Denizli'de turizm temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması gerektiğini ifade ederek, " Türkiye 'nin her tarafının her noktasının turizmden pay alması gerekiyor. Yine mevcut bölgelerde turizm gelirlerimizi artırmak adına nicelikli turistin yanında nitelikli turisti nasıl getiririz, konaklama dışı harcamasını nasıl arttırırız bunlara da konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Pamukkale 'de bir otelde düzenlenen Turizm Sektör toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan , AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve temsilcileri katıldı.'BAKANLIK OLARAK NELER YAPABİLİRİZ?'Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Pamukkale'nin sadece Denizli'nin değil, Türkiye'nin en önemli turizm yüzlerinden biri olduğunu söyledi. Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin Pamukkale ile birlikte Denizli'nin turizmdeki değerlerini artırmak için çalışmak olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak neler yapabiliriz, nelere konsantre olmalıyız, nasıl daha iyi tanıtmalıyız, nasıl daha iyi turizmi çeşitlendirmeliyiz biz onları da konuşmaya geldik. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'deki turizm hedeflerini büyüttük. Bu bağlamda da ciddi oranda turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyon turiste taşıdık. Bunu da başarabilmek için öncelikli olarak mevcut turizm alanlarımızda yani klasik turizm bölgelerimizde, alanlarımızda sezonu 12 aya nasıl yayılacağı, nasıl genişletileceği önemli. Sonrasında tabi mevcut klasik alanlarımızın dışında 81 vilayete turizmi yaymamız gerekiyor" dedi.'DENİZLİ'Yİ SADECE PAMUKKALE İLE SINIRLAMAYACAĞIZ'Türkiye'nin he tarafının her noktasının turizmden pay alması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Yine mevcut bölgelerde turizm gelirlerimizi artırmak adına nicelikli turistin yanında nitelikli turisti nasıl getiririz, konaklama dışı harcamasını nasıl artırırız, bunlara da konsantre olmamız gerekiyor. Sadece lüks otellerle olmuyor veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlerine olan ilgiyi artıracak organizasyonları artırmamız gerekiyor. Daha fazla cilalayıp ön plana çıkaracağımız ve Denizli'yi de sadece Pamukkale ile sınırlamayacağız. Diğer turistik özelliklerin de ön plana çıktığı onlarla da ayrışan bir turizm beldesi olarak inşallah gelecekteki geliri en yüksek olan önemli turizm şehirlerinden biri haline getireceğimiz bir destinasyon" diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,