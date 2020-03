Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphanelerde düzenlediğimiz etkinliklerin ilk ve en önemli amacı sanat, eğitim, spor, bilim gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılmasıdır." dedi.

Bakan Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen "Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği" açılış törenine katıldı.

Dünyayı parmakların ucuna getiren internetin insandan bazı değer ve alışkanlıkları uzaklaştırdığına işaret eden Ersoy, bu süreçte bilgiye kolay ulaşmanın, bilginin doğru olup olmadığından daha önemli bir hal aldığını ifade etti.

Dijital dünyanın ifadesiyle "kopyala-yapıştır" yaparak teyit etme, farklı kaynaklardan doğrulama ihtiyacı duymadan ilk verilen bilginin kabul edilmeye başlandığını dile getiren Ersoy, "Sosyal medyada paylaşılan bir ifade, anında binlerce kişi tarafından tek gerçek kabul edilip yayılabiliyor. Bilgi olmadan fikir sahibi olmanın giderek normalleştiğini üzülerek hep birlikte görüyoruz. Okuma ve araştırma alışkanlığımızın korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu hususta, kütüphanelerimize önemli sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Sivil toplum kuruluşları ile yayınevi temsilcilerinin, akademisyenlerin ve kütüphanecilerin programa katıldığını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorumluluğun bilincinde kütüphanelerimizin nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve en güçlü iş birliğini nasıl hayata geçirebileceğimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Etkin Kütüphane Projesi, kütüphanelerimize olduğu kadar bizimle çalışarak projeler hayata geçiren tüm kurumlara da en üst düzeyde fayda sağlayacak. Kütüphanelerde düzenlediğimiz etkinliklerin ilk ve en önemli amacı, sanat, eğitim, spor, bilim gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılmasıdır. Ayrıca ortak bir meraka, isteğe, zevke sahip insanların tanışması, iletişim kurması gibi sosyal ve toplumsal hedeflerimiz de var."

"Yol haritamız zaman içinde güncellenebilir"

Bakan Ersoy, kütüphanelerin cazibe merkezi haline gelmesi için toplumsal işlevlerinin yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Kütüphanelerde düzenlenen etkinliklerin kullanıcıların bağını güçlendirdiğini ve potansiyel kullanıcılara ulaşmada etkili olduğunu belirten Ersoy, bu etkinliklerin kullanıcı, üye, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında da artış sağladığını ve okuma kültürünün geliştirilmesine katkı verdiğini anlattı.

Etkinlikleri nicelik ve nitelik olarak iyi bir noktaya getirmek için yapılan çalışmaların ve iş birliklerinin önemine dikkati çeken Ersoy, kullanıcıların beklentilerine cevap vererek en ideal hizmeti sunmanın gerekliliğini vurguladı.

Bu çalışmaların "Etkin Kütüphane Projesi"nin yol haritasının ortaya konulmasında önemli bir adım olacağını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"Yol haritamız zaman içinde güncellenebilir. Etkin Kütüphane Projesi, uzun soluklu bir çalışma olacak. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, gerek teknolojik gerek fiziksel her türlü olanağı en üst düzeyde kullanıcı hizmetine sunacağız. Kütüphanelerimizde kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliklere sağlanan katkının da en üst düzeyde gelişimini sağlamakla yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüzü el birliği içinde belli bir program dahilinde sağlam temellere oturtmalıyız ki sürdürülebilir olsun ve arzuladığımız sonuçları beraberinde getirsin."

Programa katılanların fikir ve projelerini dinleyeceklerinin altını çizen Ersoy, bu istişarelerin güzel sonuçlar ortaya koymasını diledi.

"AVM'ler içine kütüphaneler açmak için hazırlıklarımız sürüyor"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da "Etkin Kütüphane" yaklaşımı ile kütüphanelere yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kütüphanelerin, gelenek ve görenekleri tiyatro, drama ve kurslar yoluyla aktaran mekanlar olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Turşucu, bunun için kurumlarla sıkı iş birlikleri yapacaklarını ifade etti.

Müzik, tiyatro, diksiyon, panel, sergi, hat, ebru, minyatür, drama, kodlama, bilim atölyeleri gibi bilgiye, esere dair her türlü etkinliğin yapılabildiği mekanların kütüphaneler olduğunu anlatan Turşucu, okuyucuyu kitaba doğrudan veya dolaylı ulaştırabilecek metotların önemini vurguladı.

Kütüphanelere talebin artmaya başladığını dile getiren Turşucu, "Talepteki bu değişim bizler için değişim motivasyonunu beraberinde getiriyor. 100'e yakın kütüphanenin mesaisini uzattık, 40'a yakını ise 7/24 hizmet veriyor. Yeni bebek ve çocuk, halk, havalimanı, gar kütüphaneleri açtık, AVM'ler içine kütüphaneler açmak için hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Kültürel Mirasın Aktarım Mekanları ve Etkin Kütüphane" konulu konferans verdi.

Kaynak: AA