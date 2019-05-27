Bakan Ersoy, Harran Ören Yeri'ni gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesine giderek içerisinde dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının da bulunduğu Harran Ören
Yeri'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Harran ilçesine gitti. Kazı çalışmalarının yapıldığı Ören Yeri'ni gezen Ersoy çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy'a kalabalık bir grup eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki temaslarının ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
Kültür ve Turizm Bakanı
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Kaynak: İHA