Bakan Ersoy, Harran ve Balıklıgöl'de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Şanlıurfa
'da tarihi Harran
ilçesini ve Balıklıgöl
yerleşkesini ziyaret etti.
Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Örenyeri'nde incelemelerde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan
ile Harran Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü ve Harran Örenyeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal
, Bakan Ersoy'a, burada yürütülen kazı çalışmaları ve buluntulara ilişkin bilgiler verildi.
Bakan Ersoy, daha sonra kent merkezindeki tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti, balıklara yem verdi.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, tarihi mekanda üretim yapan ustadan bir süre ney dinledi.
Bakan Ersoy'a, Vali Abdullah Erin
, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili Bahattin Yıldız
ile bazı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri eşlik etti.
Balıklıgöl
, Harran
, Kültür Sanat
Kaynak: AA