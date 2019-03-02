02 Mart 2019, 18:33
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Bakan Ersoy: Hatay'ı Hak Ettiği Yere Ulaştıracağız (2)

Bakan Ersoy: Hatay

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.  Bakan Ersoy'a Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Samandağı Belediye Başkanı Mithat Nehir de eşlik etti.  Bakan Ersoy, Hz. Hızır Türbesi'nde ziyaretçilerle birlikte dua etti.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞI,(Hatay),

Mehmet Nuri, Samandağı, Hatay, Politika
Kaynak: DHA