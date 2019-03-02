Bakan Ersoy: Hatay'ı Hak Ettiği Yere Ulaştıracağız (2)

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ<br><br>Kültür ve Turizm Bakanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-nuri/' title='Mehmet Nuri'>Mehmet Nuri</a> Ersoy, <a class='keyword' href='/hatay/' title='Hatay'>Hatay</a>'ın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/samandagi/' title='Samandağı'>Samandağı</a> ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Hatay Valisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/rahmi-dogan/' title='Rahmi Doğan'>Rahmi Doğan</a>, <a class='keyword' href='/samandag/' title='Samandağ'>Samandağ</a> İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Samandağı Belediye Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mithat-nehir/' title='Mithat Nehir'>Mithat Nehir</a> de eşlik etti. Bakan Ersoy, Hz. Hızır Türbesi'nde ziyaretçilerle birlikte dua etti.<br><br>Ali ARSLAN/SAMANDAĞI,(Hatay),<br><br>