Bakan Ersoy: "Hatay İçin Ana Kazanç Kapısı Turizm Olacak"

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önümüzdeki yıllarda Hatay ve çevresi için ana kazanç kapısı turizm olacak. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.Hatay'da bir otelde, sektör temsilcileriyle basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Bakan Ersoy, ardından Samandağ ilçesine gitti.Burada Çevlik sahilini gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Belen ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda partililerle bir araya geldi.Arsuz ilçesindeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret eden Ersoy, yaptığı konuşmada, Hatay'ın gastronomi ve kültür varlıkları bakımından çok değerli olduğunu söyledi.Bunlara ek olarak Hatay'ın denize de bağlantısı olduğunu dile getiren Ersoy, "Biz artık şehirleri bloklar halinde değerlendiriyoruz. Tek şehir olarak değil, diğer şehirlerle birleştirerek ele alıyoruz. Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep beşlisine Hatay'ı da almaya karar verdik. Bu şehirleri 6'lı grup halinde değerlendiriyoruz. Bu bölgeyi bir turizm destinasyonu yapmaya kararlıyız." diye konuştu.Bakan Ersoy, Hatay'ın geçmişten gelen bir tarihe ve potansiyele sahip olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:"Valilik, Arsuz'a yapılacak yeni yol için çalışmaları başlatıyor. Buraya gelmek için 100 kilometre yol geldik. Bu yeni yolla bunu 30 kilometreye düşürüyoruz. İhtiyaç duyulan imar planlarını, sahil turizm planlarını, Hatay'ın arkeolojik planlarını, sokak iyileştirmelerini ve restorasyonlarını hızlı bir şekilde başlatacağız. Vekillerimiz ve başkanlarımız ekip halinde yeni bir eylem planı hazırlıyorlar. Bu eylem planını bize getirecekler, biz de hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Artık bizim hedefimiz Hatay'ın turizmle anılması. Arsuz, bu konuda en önemli noktalardan biridir. İnşallah sektör olarak turizm, birinci sektörünüz olacak. Önümüzdeki yıllarda Hatay ve çevresi için ana kazanç kapısı turizm olacak. Biz de elimizden geleni yapacağız."Daha sonra ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Arsuz Rum Ortadoks Kilisesi'ni ziyaret etti, Payas ilçesinde de Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.