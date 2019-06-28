28.06.2019 14:42
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Bakan Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılışına katıldı

Bakan Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , İstanbul 'da Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılışına katıldı. Resmi sosyal medya hesabından açılıştan fotoğraf paylaşan Bakan Ersoy, "Restorasyonunu tamamladığımız Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli ve farklı bir yere sahip olan bu eseri bizlere armağan eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanı , Hatice Turhan , Politika

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