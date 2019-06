Bakan Ersoy havalimanı taksicilerini ziyaret etti - İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyadaki örnekleriyle paralel olarak taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlandığını belirterek, "Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı, havalimanında hizmet veren 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına şu ana kadar bağlandı. Önümüzdeki temmuz ayı içinde tamamına bu sistem bağlanmış olacak." dedi.İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret eden Ersoy'u, Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can karşıladı. Ziyarette İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal ile bazı davetliler de yer aldı.Bakan Ersoy, Türkiye olarak turizmde bir değişikliğe gittiklerini, nicelikli turistin yanında nitelikli turiste de ağırlık vereceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlattı. Bunun için nitelikli personel ve hizmetin gerekli olduğunu kaydeden Ersoy, bunun eğitimle gerçekleşebileceğini söyledi.Ülkeye gelen her üç turistten birinin İstanbul'dan giriş yaptığını anlatan Ersoy, bunların büyük bölümünün de İstanbul Havalimanı'nı kullandığını bildirdi.Taksicilerin pilot eğitimi olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtiklerini dile getiren Ersoy, "Sizlerden de daha önce gelen talep doğrultusunda bu eğitimi yapmaya karar verdik. Öncelikli olarak tek başına eğitim olarak yapılmayacak. İlk etapta, dünyadaki örnekleriyle paralel olarak taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlanıyor. Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı, havalimanında hizmet veren 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına şu ana kadar bağlandı. Önümüzdeki temmuz ayı içinde tamamına bu sistem bağlanmış olacak." dedi.Bakan Ersoy, taksicilerin eğitimiyle ilgili çalışmaların başlatılacağını, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından taksicilerin "SCL 90-R" psikolojik tarama testinden geçirileceğini kaydetti.Bu taramadan elde edilen sonuçlara göre taksicilerin belirli bölümlere ayrılacağını, eğitimlerin 60 kişilik salonda başlayacağını ifade eden Ersoy, ilk olarak davranış ve turizm konusunda dersler verileceğini belirtti.Ersoy, bu alanda 13 farklı eğitimin yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Davranış, tarih eğitimi, kültür ve turizm konusunda bilgilendirmeler, ayrıca acil durumlara müdahale eğitimlerinden tutun da kendinizi geliştirecek diğer konularda ve 13 farklı dalda hizmet verilmiş olacak. Eğitimler yapıldıktan sonra maalesef belirli bir süre sonra unutulabiliyor. Unutulmaması için dijital ortama, siteye ve telefonlara yüklenecek aplikasyonlara bu eğitimler yüklenecek. Siz istediğiniz zaman bunlara bakacaksınız. Belli sürelerde belirli şekilde hatırlatmalar ve eğitim tekrarları bu aplikasyona, telefonlara gelecek. Tekrar almak istediğiniz zaman dijital ortamda ziyaret edeceğiniz web sayfasında uygulamalarını görebileceksiniz. Üçüncü nokta da bunların tabii ki denetimi lazım. Sizin bu eğitimlerden sonra bir değerlendirme sonucu, sınav diyebiliriz bir nevi, bu sınav sonucu başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikaları verilecek. Bu sertifikasyon toplu taşıma sürücü belgelerinize not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logosu içeren bir stiker takılacak. Bu uygulamalar bağlı olduğunuz kooperatifin talebi ve gönüllülük esasıyla başlatılıyor. Aslında bu uygulamaların kalıcı ve sürdürülebilir olması lazım. Biz 153 Beyaz Masa'ya gelen şikayetleri, turizm il müdürlüğümüze gelen şikayetleri de toplayıp, değerlendirerek, bundan sonraki eğitimlerde ve hatırlatmalarda esas teşkil edecek veriler olarak kullanmaya devam edeceğiz."Bu eğitimlerin sisteme oturtulması ve kalıcı hale getirilmesiyle ilgili kurumlarla beraber çalışma yaptıklarının altını çizen Ersoy, bu eğitimlerin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Taksiciler Kooparatifine, Tarihi Yarımada ve Sultanahmet bölgesindeki taksicilere de verileceğini bildirdi.2 bin 500 taksiciyi kapsayacakKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İGA ile dershane sayısını artırmak ve eğitimleri hızlandırmak için görüştüklerini kaydederek, 2 bin 500 taksicinin eğitimini kapsayan projenin geliştirileceğini belirtti.Eğitimler konusunda İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin katkıda bulunduğunu anlatan Ersoy, İstanbul Havalimanı taksilerinde uygulanacak dijital aplikasyonun çok yararlı olacağını vurguladı.Ersoy, yolcunun araçlara bindiği zaman aplikasyona gideceği yeri yazmasının ardından ekranda alternatif güzergahlar, fiyatlandırma ve paralı köprü ücretlerinin görülebileceğine dikkati çekerek, "Yolcu hangi yollardan gidebileceğini seçebiliyor. Ne kadar tutacağını ve ne kadar sürede gidebileceğini görebiliyor. Bu açıdan da çok önemli. Müşteri ve taksi memnuniyeti açısından da çok önemli. İnşallah turizm açısından ve başta İstanbul halkı açısından faydalı bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu eğitimlerin yaygınlaşması ve sonrasında da bu bir başlangıç, acil önlem planı diyebiliriz. Sonrasında da belediyemiz ve valiliğimizle birlikte bu eğitimlerin gönüllülük esasından çıkarılıp mecburi hale getirilmesi için gerekli resmi çalışmayı da hep beraber yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise İstanbul Havalimanı'nın Türk turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.Can, söz konusu uygulamaların hayata geçmesiyle yolcu memnuniyetinin artacağını dile getirerek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.Bakandan mini anket talimatıTaksilerde kullanılacak dijital aplikasyonu uygulayacak firmanın yetkilisi de projenin detaylarını paylaştı.Bakan Ersoy, söz konusu aplikasyonda, seyahat sonrası yolculara yönelik bir mini anketin yer almasını istedi. Taksicilerin hizmetinden memnun kalıp kalınmadığının tespitine yönelik anketin sonuçlarının çıkarılmasını talep eden Ersoy, "Bu verileri de merkezde toplayabilirsek hangi taksi plakasının hangi şoförün misafiri ne kadar memnun ettiği veya mutsuz ettiği konusunda bilgilendirilir. Hem kooperatif hem de biz, merkezden görebiliriz." diye konuştu.Ziyaretin ardından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni gezen Bakan Ersoy, buradan turkuaz taksiyle ayrıldı.