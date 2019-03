Bakan Ersoy: Hint Düğünü Organizasyonlarında Yüzde 300 Artış Bekleniyor

Kaynak: DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye 'deki Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklediklerini vurgulayıp, " Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer havayolları da 'Türkiye'ye nasıl sefer koyarız' diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda Türkiye ile ilgili ciddi bir artış öngörüyoruz" dedi. Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısında ise geçen seneki rakamların yakalanacağını düşündüğünü söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ev sahipliğinde Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir , Cumhur İttifakı'nın AK Partili Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır , AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum belediye başkan adayı Tahir Ateş de katıldı.Tolantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin Antalya doğumlu olduğunu fakat 1974 yılından beri Bodrum'a gelip gittiğini belirtip, "Ailem de her yaz burada kaldığı için Bodrum'u çok yakından gözlemleme şansım oluyor. 1974'ten bugüne Bodrum'un hangi değişimleri geçirdiğini çok iyi biliyorum. Turizmden gelen bir bakan olmamın yanı sıra uzun süreden beri her yıl Bodrum'da bulunmamın da Bodrum açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bodrum'un turizme bakış açısının değişmesi gerekiyor. Biz, bugün ağırlıklı olarak Bodrum'un sorunlarını konuşmaya, neler yapabiliriz, 2023 dönemine kadar ne faydamız olabilir, onları konuşmaya geldik. Ben bugün sizlerin sorunlarını dinleyeceğim, kafamdakileri anlatacağım. Gerekli notları alacağım" dedi.'BODRUM ARTIK GÖÇ ALAN BÖLGE'Bodrum'da yapılacak çok iş olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:"Bunlar, tek başına Bodrum Belediyesi veya tek başına Muğla Büyükşehir Belediyesi veya tek başına bakanlığın yapabileceği bir konu değil. Bodrum, herkesin ortak hareket etmesi gereken, herkesin koordineli çalışması gerektiği ve doğru bir planlama ile hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Çünkü yapılması gereken çok iş var. Sorunları hepimiz yaşıyoruz. Nelerle karşılaşıldığını görüyoruz. Her şeyden önce 2 aya sıkışmış bir turizm sezonu var. Çok çok 15 Haziran - 15 Eylül ama Temmuz ve Ağustos arasına sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz? Eğer turizm yapmak istiyorsak villa turizminden gerçek turizme nasıl geçiririz? Bodrum'un güzel bir özelliği daha var, artık göç alan bölge oldu. Kışın da artık Bodrum'un bir nüfusu var, yaşamak isteyen bir kitlesi var. İstanbul 'dan, İzmir 'den her yerden göç alıyor. Bunlar da büyük avantaj. Bu anlamda Bodrum'u detaylı çalışıp, hızlı bir şekilde yatırım yapıp, toparlamak gerekiyor. Biz de bu bağlamda sizleri dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız. Başta benim bakanlığım olmak üzere belediyelerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Bodrum'u daha iyi günlere nasıl taşırız konuşacağız." Ersoy'un konuşmasının ardından toplantı soru, cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.İRANLI TURİST AÇIKLAMASIBakan Ersoy, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada da ülkelerindeki Nevruz Bayramı tatili kapsamında Türkiye'ye gelen İranlı turistlere değinip, "İranlı turist sayısında ben geçen seneki rakamları yakalayacağımızı umuyorum. Oradan pek artış olmayabilir. İran'ın kendinden kaynaklı ekonomik sıkıntıları da var; ambargodan kaynaklı. Geçen seneki rakamları yakalarsak zaten başarı olacağımızı düşünüyorum. İran'da artık yurt dışı çıkış vergisi uygulanmaya başlandı. Biz 2019 için İran'dan artış olmayacak şekilde hesaplamıştık. Fakat, diğer pazarlara özellikle Batılı pazarlara baktığımızda erken rezervasyonlar da çok ciddi artış var. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında artışla Türkiye genelinde; bunun da ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden gelen turist hareketleriyle karşılayacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici; gelir düzeyi yüksek turist kitlesi oranı artmaya başladı. Geçen sene başlamıştı bu sene de bu artış sürüyor. Bakanlık olarak artık gecelik kişi başı gelire konsantre oluyoruz. Geçen sene, gecelik kişi başı konaklamada yüzde 5 - 6 civarında bir artış olmuştu. Bu sene bu rakamın yüzde 12 -13 seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu, gelir grubu yüksek turistle, günübirlik turist arasındaki değişimden de kaynaklanıyor. Bunların olumlu sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. İlk aydaki verilerde bunu destekliyor" dedi.HİNT DÜĞÜNÜ ORGANİZASYONLARINDA BÜYÜME BEKLENİYORHint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer havayolları da 'Türkiye'ye nasıl sefer koyarız' diye araştırmaya başlamışlar. Oralarda Türkiye ile ilgili ciddi bir artış öngörüyoruz" diye konuştu.'ARTIK ADIMLARI ATIYORUZ'Bodrum Kalesi'nin birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ne kadar bitirilip açılacağının müjdesini daha önce verdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Biz, bu tür çalışmaların Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'yle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz. Burada birkaç arkeolojik nokta daha var bunlara da kaynak aktaracağız. Bodrum'da sadece yerli turist olarak değil, yabancı turist olarak da ciddi şekilde kapasiteyi artırmak istiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz hem cazibe noktalarını ön plana çıkarıp parlatmak istiyoruz. Tabii ki bunlar yeterli değil. Siz, nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız başta altyapı olmak üzere bir çok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayı arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Devlet olarak, Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Bodrum'un kış ve yaz kapasitesi çok farklı. Ne sadece büyükşehirin, ne sadece ilçe belediyesinin, ne de sadece bakanlığın çözebileceği bir konu değil. Hep beraber bir fikir birliği ile el birliği ile çalışılarak yerel halkında desteğini alarak çözülmesi gereken projeler var burada. Bizde bu bağlamda gerekli mutabakatı sağladığımızı düşünüyorum ve artık adımları atıyoruz" diye konuştu,Bakan Ersoy, açıklamalarının ardından İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - Muğla